“El reto que yo quiero asumir como presidente es unir a Colombia”: Iván Duque

Así vivió el aspirante del Centro Democrático la campaña. Lo más gratificante fue haber escuchado a la gente, sus problemas y propuestas.

Han sido casi seis meses de maratón. Duque recorrió más de 60 municipios y 25 departamentos recorridos.

Publicidad

Hace menos de un año era impensable que este hombre, que llegó al Senado en el 2014 como uno de los más jóvenes y aplicados congresistas de la bancada del expresidente Álvaro Uribe, esté hoy a punto de convertirse en el nuevo presidente de Colombia si mantiene el liderazgo que obtuvo en la primera vuelta y si se cumplen los vaticinios de las encuestas.

“Para mí es muy gratificante, muy especial cerrar la campaña, por lo menos en eventos públicos, en el Eje Cafetero. Esta mañana en Armenia, ahora estamos en Pereira y seguimos ahora más tarde a Manizales. ¿La motivación cuál es? yo empecé esta campaña hace casi dos años y medio y empezamos también por acá”.

¿Sabe qué me llama la atención? Que usted me decía que empezó igual que esto, como está cerrando. No en plaza pública, caminando.

“Caminando, saludando, por ahí cuando veíamos algún par de canastas de cerveza nos parábamos. Si veíamos alguna banca en un parque dialogando con la ciudadanía, y hoy viendo este proceso dos años y medio después: con el afecto la ciudadanía apoyando nuestras propuestas”.

Publicidad

Cuando usted se sienta o cuando usted pasa caminando con el vendedor, con la señora del tinto, con el señor de la empanada, ¿qué le dicen? ¿qué le preguntan? ¿qué le plantean?

“De todo, nosotros empezamos la campaña haciendo unos talleres que se llamaban ‘construyendo país’ y le abríamos la oportunidad a la ciudadanía para expresarse. Diga un problema y cuál es la solución que usted propone.

Publicidad

En el diálogo lo que más me enriquece es cuando la ciudadanía le propone a uno cosas. Mire, temas como el tema de la dosis personal, que ha sido controversial en medio de la campaña, surgió a partir de diálogos con la ciudadanía.

Hoy por ejemplo saludando una señora me dijo ‘no se le olvide el tema de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños’. Usted vio esta semana los reportes internacionales, son dramáticos. Entonces es una campaña que se ha construido así dialogando y las propuestas nuestras fueron construidas en ese diálogo ciudadano”.

Y así, como Duque lo cuenta…caminando, oyendo, charlando y anotando fueron tomando forma su candidatura, su campaña y sus propuestas.

Como lo dice la página web de su campaña, el candidato pudo proyectar esa imagen de serio, conservador y familiar.

Publicidad

Iván Duque sabe que la campaña que está por terminar no solo ha sido larga, sino también intensa, llena de polarización, de enfrentamientos, de ataques de lado y lado; aunque insista en que de su parte no ha habido agresiones hacia sus rivales.

Pero también hay gente que le dice "yo no estoy de acuerdo con usted" o grita. Pues también eso es lícito. ¿Qué le dice usted a esas personas cuando le dicen ‘mire no estoy de acuerdo con su candidatura, ni su programa, ni con la gente que está con usted’?

Publicidad

“Primero, les digo: a alguien que viene, digámoslo, agresivo le digo: ‘¿me regalas un minuto? Primero, para yo escuchar bien qué es lo que no te gusta y para que tu escuches mi reacción. Porque el diálogo es para eso’. Me han tocado también incidentes fuertes en el pasado. Yo lo que siento es calma, mucha tranquilidad, mucha ecuanimidad.

A mí no me interesa imponer a nadie una forma de pensar. Pero sí creo que el reto que yo quiero asumir como presidente es para unir a Colombia, para que en medio las diferencias nos concentramos en lo que nos une y yo creo que esa es la lección que tenemos que dar después de esta campaña”.

¿Cómo lograr la unidad en un país dividido?

“Lo primero…nosotros estamos hablando de un pacto por Colombia. ¿Qué es un pacto por Colombia? El próximo gobierno es un gobierno de 4 años. Tiene que ser un gobierno que una el país para hacer una reforma de corto, mediano y largo plazo que nos permita recuperar el crecimiento económico, mejorar los temas de desigualdad, y hablo de derrotar la desigualdad, generar más equidad. Hacer una agenda justicia social creíble y por supuesto que este sea un país donde la legalidad sea algo generalizado.

Publicidad

No lo que estamos viendo en muchas regiones, donde la ilegalidad es la que la que manda. Mi propuesta es un pacto donde nos concentremos en la reforma fiscal, en la reforma a la salud, en la reforma a la educación, en la reforma a la justicia, en la reforma agraria y en la reforma pensional.

Pero que tratemos de en esos ejes fundamentales ponernos de acuerdo y también lo estoy proponiendo inclusive en el marco de la discusión de los acuerdos. Yo no los quiero hacer trizas, yo no los quiero destruir, yo lo que quiero es que los colombianos corrijamos lo que está saliendo mal. Lo mejoremos y busquemos un acuerdo nacional para hacerlo y hacerlo bien”.

Publicidad

Arrancando un nuevo gobierno, ¿usted se sienta con Gustavo Petro? ¿Incluyendo a sus contradictores?

“Con todos los colombianos me quiero sentar, claro. Es que tiene que ser así.

Yo sé tener diferencias políticas, ideológicas, argumentales si se quiere. Pero lo que no puede decir ningún miembro del Congreso es que ha tenido conmigo una desavenencia personal y ahí es donde nosotros tenemos que trascender. Pasar de la furrusca personal que tiene este país desgastado y sentarnos con una agenda y sacarla adelante.

Entonces la invitación es a que construyamos un pacto por Colombia, pero situémonos en la grandeza de construir hacia el futuro para todos los colombianos”.

Publicidad

Con esa convicción, Iván Duque ya habla de prioridades y habla de su equipo si llega a ser presidente. Del perfil de la gente que lo acompañaría para enfrentar los problemas reales del país, ya no en tarima, ya no en campaña ni con promesas. Es decir, la cruda realidad de un país lleno de necesidades y problemas.

De todos los temas, cuando usted empieza a hacer un barrido…el 7 de agosto a las cinco de la tarde, ¿en qué empieza a pensar? ¿cuál es el primer tema que usted empieza a decir tengo que dedicarle mi primera energía?

Publicidad

“Sin duda, está el tema del pacto por Colombia. Yo quiero llegar el 7 agosto con una agenda muy clara para presentársela al Congreso de la República. Quiero llegar con un gabinete ya nominado, fuerte, con conocimiento, para que empecemos a tomar las riendas del Estado a partir del día siguiente”.

Esa es la siguiente pregunta: el gabinete. ¿Cómo piensa usted su gabinete?

“Quiero un gabinete idealmente para los 4 años, para que haya estabilidad en las políticas. Segundo, quiero un gabinete en la medida de lo posible y me voy a esforzar en eso, 50% que sean mujeres.

Tercero yo quisiera ver un gabinete que refleje una transición generacional y que llegara una nueva relación con muy buen conocimiento sobre los temas, con muy buena llegada a la ciudadanía y un gabinete que refleje la diversidad de nuestra región”.

Publicidad

¿Cómo manejará el apoyo de otros partidos?

“Pero mire, le digo una cosa. Es que no es cómo la va a esquivar, es cómo lo hemos hecho. Yo no tengo compromisos burocráticos con nadie”.

Publicidad

Cuando han llegado estos partidos de la unidad, los liberales, los conservadores, el mismo Cambio Radical, todos los que han llegado, los que han ido aterrizando, ¿qué le han dicho a usted?

“Primero, varias cosas: nosotros no estamos en este momento haciendo una coalición. No, aquí lo que nosotros seguimos es el principio de una coalición con la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía”.

Yo soy claro en eso, no hay una sola persona que diga: ‘yo a Iván Duque lo estoy respaldando porque él me va a dar esto o aquello? Pero además le digo una cosa, una de mis banderas desde el primer día es la despolitización total de las agencias del Estado. Yo me quiero hacer moler, pero yo no quiero en el gobierno mío un solo cacique político.

El cacique político que diga que soy dueño de esta entidad o de aquella entidad, se las vamos a quitar porque las entidades tienen que ser es al servicio del ciudadano. Yo sé que eso es difícil, pero por lo menos, se lo digo, no tengo en este momento compromisos con nadie.

Publicidad

En el gobierno mío no habrá ni mermelada, ni cupos indicativos. Porque la relación con el Congreso se tiene que manejar a plena luz del día, con total transparencia, y yo no tengo problema con que los parlamentarios presentan iniciativas para sus regiones porque para eso están. Pero lo tienen que hacer es en un escenario totalmente transparente y que sea el Congreso en pleno el que apruebe.

¿Y cuando empiece la transacción por la reforma tributaria, la reforma pensional, los temas de justicia?

Publicidad

“Es que ahí están los errores del pasado. Si usted llega al Congreso, y usted dice: esto es la reforma que quiero. Entonces le aparece cada congresista con el artículo que quiere y ese artículo significa un puesto. Así no se puede manejar una relación con el Congreso, la relación tiene que ser respetuosa entre poderes.

Respetuosa escuchando todas las observaciones, todas las preocupaciones. Respetuosa entendiendo que hay personas que representan sus regiones y quieren ver inversiones en sus regiones y tienen todo el derecho. Pero no habrá un solo voto en el Congreso que nosotros lo vayamos a transigir ni por contratos, ni por nombramiento, porque entonces quedaríamos deslegitimados.

Lo que está esta nueva generación quiere es la transformación de la política. Que enaltezcamos la política”.

El otro tema que ha sido como una sombra para Duque en esta campaña, tiene que ver, paradójicamente, con su mentor, el expresidente Uribe. Que si va a gobernar él, que si será un títere del exmandatario. Duque responde.

Publicidad

¿Ha hablado con el expresidente Uribe? ¿Hace cuánto no habla con él?

“Hablábamos y hablamos con frecuencia, cada dos días, cada tres días. A veces hay días que hablamos varias veces dependiendo del tema. Si además disfruto la conversación con él”.

Publicidad

Se lo pregunto por la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cómo va a ser la relación con él en el gobierno?

“Yo le tengo aprecio, le tengo gratitud, le tengo cariño. Es una persona que valoro mucho. Cuando uno le consulta a él, él siempre está. En lo político como veo yo las cosas, yo voy a ser el presidente de Colombia y él va a estar en el Congreso con la bancada de mi partido y la va a liderar.

Va a ser fundamental en sacar adelante nuestra reforma en el Congreso, eso es lo político. En lo personal, pues hombre yo le tengo aprecio y cariño y me gusta a veces preguntarle cosas de todo. Desde cosas personales hasta cosas profesionales.

Porque uno también tiene que ser humilde. La humildad es escuchar a personas de distintos puntos de vista. Eso nos ayuda a enriquecer nuestra forma de trabajar.

Publicidad

Escuchar, es lo que más necesita este país en un gobernante. No la arrogancia de querer saberlo todo y opinar de todo y que sea su estado de ánimo o sus aprehensiones personajes las que determinan hacia dónde se debe mover el país y así soy yo como persona. Yo sé escuchar, pero las decisiones las tomo yo”.