El rostro de la valentía: las verdades y reflexiones de Natalia Ponce

Natalia Ponce de León es una valiente. Eso dicen quienes han sido testigos de su renacimiento tras el brutal ataque con ácido que hace dos años le causó gravísimas quemaduras, pero que no logró destruirla. Hoy, mirando a los ojos al país, hace serias reflexiones sobre su tragedia y la forma como logró levantarse y ser un ejemplo. Esta es la entrevista que le concedió a Mábel Lara.

Mábel Lara (ML): ¿Si no existiera Natalia Ponce cree que esta ley (la que castiga los ataques con ácido) hubiera salido adelante?

Natalia Ponce (NP): Estando en el (hospital) Simón Bolívar, compartiendo cuarto y viendo la situación de los quemados en Colombia, me despertó una necesidad de que yo tenía que hacer algo, porque estaba recibiendo mucho amor y apoyo, y todo eso que yo he recibido se lo quiero dar a todas las personas que sufren este gran flagelo.

ML: ¿Cómo logra salir de ese profundo dolor, de lo que significa para una mujer no reconocerse en el espejo, y decir ya no más máscaras?

NP: Me fui estas vacaciones de viaje a Estados Unidos, a Nueva York, y creo que eso me disparó esa libertad de (decir): ya no quiero estar más encerrada. Yo soy muy callejera, no puedo estar en la casa. Bueno me siento bien ya, no me siento tan desfigurada como llegué a estarlo. Estoy contenta conmigo misma, con la persona que soy, no le debo nada al mundo

ML: ¿Cómo se ha reencontrado con esta nueva Natalia?

NP: Siempre me ha gustado vestirme lindo, sigo con mi estilo. En el fondo sigo siendo la misma. Obviamente he crecido mucho espiritual y mentalmente. He aprendido muchas cosas, a valorar la vida, a mi familia, cosas que antes me pasaban como por el lado y que uno no se da cuenta porque está preocupado por otras bobadas.

ML: ¿Y el amor?

NP: Ahora no estoy pensando mucho en el amor. Llegará el chico que es, porque andar con el que sea, no. Soy muy selectiva.

ML: ¿Qué piensa de su agresor, Jonathan Vega?

NP: No le gasto mucho tiempo. Pienso que es un ser humano que no vale mucho. El karma que él lleva encima creo que lo lleva hace mucho tiempo y le va tocar muchas vidas para poder llegar a la tranquilidad, a la felicidad. Es un pobre idiota, un bueno para nada. Ni odio le tengo ni resentimiento. Me parece una escoria de ser humano, no vale la pena pensar en él, ni me importa qué pase. La justicia divina se encargará.

ML: ¿Se ha preguntado por qué y para qué le pasó esto?

NP: He tenido las fuerzas y me pude parar, porque hubiera podido tomar otro camino, quedarme encerrada en mi casa, postrada o sufriendo (…) porque es un dolor muy grande. Me paré con todas las fuerzas y tomé las riendas del asunto. Y es que además me duele mucho la situación; he conocido a muchas mujeres y hombres. Quiero que me sigan acompañando para que Colombia y el mundo nos apoye para que hagamos realidad la unidad de quemados porque es una necesidad que tenemos los colombianos. Estar quemado es una situación muy difícil, de las más difíciles, pero con un buen apoyo uno puede salir adelanta. Mírenme a mí, pasar de no tener cara a tener cara… se puede.