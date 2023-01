El rumor que puso nervioso a Gustavo Moreno cuando fraguaba cómo torcer la justicia a favor de Lyons

Leonardo Pinilla, cómplice del exfiscal anticorrupción, le hizo saber al exgobernador de Córdoba que existían pruebas de sus encuentros en Miami.

Estas charlas, ocurridas entre mayo y junio de 2017, hacen parte de las que la DEA tiene en su poder y sirvieron para destapar el escándalo del cartel de la toga.

En el cruce de audios entre Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons se revela cómo lograron frenar la imputación de cargos en su caso. Además, dicen que la idea es que la Fiscalía no pida cárcel para el exgobernador.

Leonardo Pinilla: Amigo, ahí se logró frenar ese tema por un tiempito (...) Entonces lo que se buscó fue que sí se va a hacer la imputación obviamente, pero sin la medida, Ale.

Alejandro Lyons: Aquí está (Gustavo Moreno) entre querer quedar bien y quererse ganar una plata. Entonces eso, navegar en esas aguas no es fácil.

Enseguida añade que él está dispuesto a pagarle a Moreno el soborno de $400 millones, pero necesita que le garanticen que la información reservada que le van a dar sea muy sustanciosa.

Alejandro Lyons: Pero que sea una vaina muy importante, no es cualquier papelito o documento que nos va a entregar por ese tema, ¿no? Que sea algo que valga la pena para el esfuerzo.

Leonardo Pinilla: Sí, esperemos a ver con qué nos sale. Lo importante es tenerlo a él de este lado porque como él nutre mucho esa investigación, entonces es bueno siempre tenerlo de este lado a él. Sobre todo, porque la unidad de él va a seguir investigando ahorita todos los temas, no solo regalías, sino que ahorita viene que enfermos de sida, viene no sé qué, y que nos vaya sacando por un ladito de esos temas.

Más adelante, Pinilla le comenta a Lyons que considera que todavía no es conveniente encarar a la Fiscalía, que siga en Miami y que, mientras tanto, él puede darle manejo al caso del cartel de la hemofilia.

Leonardo Pinilla: Ale, yo pienso que no es prudente todavía entregarse. Acuérdate como se manejó lo de Guillermo (Pérez). Al principio querían estructurarle otro tipo de delitos y ahí, paso entre paso, pues fuimos organizando y salió lo mejor posible.

El abogado se refiere a Guillermo Pérez, dueño de la IPS Unidos por su Bienestar, a través de la cual la Gobernación de Córdoba pagó miles de millones de pesos por pacientes fantasma de hemofilia.

Actualmente Pérez, a quien Pinilla tuvo como cliente en el pasado, está en detención domiciliaria.

En otros audios, tras las reuniones que tuvieron en Miami Lyons, Pinilla y Moreno, el 15 y 16 de junio de 2017, cuando le entregaron 10 mil dólares de adelanto al exfiscal anticorrupción, se pactó una nueva entrega de dineros.

Lyons en sus mensajes a Pinilla habla de documentos para referirse a dólares.

Alejandro Lyons: Ya estoy terminando de reunir los 30 mil documentos que estaban pendientes pa’l amigo, pero marica una pregunta: ajá y ¿cómo te los hago llegar?

Leonardo Pinilla: Oye, hermano, pero nos toca acá. Porque ajá, tú sabes que ya él ya se devolvió, toca que sea acá.

En desarrollo de esas 11 horas de grabaciones de la DEA hay una charla particular: ocurrió el 22 de junio de 2017, una semana después de la cumbre ilegal en EE. UU.

Pinilla le cuenta alarmado a Alejandro Lyons que Gustavo Moreno, a quien se refiere como su ex, está muy preocupado porque le comentaron que había una foto de ese encuentro.

Leonardo Pinilla: Amigo, preocupado porque me llamó mi ex y ahorita mismo estaba resolviendo un tema de esos y que supuestamente hay unas fotos de nosotros tres (...) Nora García está diciendo eso supuestamente y que ella ya tiene en sus manos la foto de la novia mía, tú y yo allá. Allá por donde tú estás. Que supuestamente tú tenías interés en joderle al hijo de ella (...) Hernán Andrade, Hernán Andrade fue el que le dijo.

Alejandro Lyons: ¿Y ese man qué vínculos tiene conmigo?

Leonardo Pinilla: Lo que pasa es que él (Andrade) es muy amigo de Nora y también muy amigo de mi ex (...) Tú sabes el daño que hace un comentario de esos, que ajá, me pone a la novia mía nerviosa y hp, con ganas, no joda, de no verme más.

Al parecer, en la charla se refieren a Nora García, la congresista conservadora y al exsenador Hernán Andrade, a quien el exfiscal Gustavo Moreno representó en el pasado en un proceso sobre Cajanal, que archivó la Corte Suprema de Justicia.

Por último, está un mensaje peculiar que Leonardo Pinilla le deja a Lyons para recaudar los 400 millones de pesos que le debe pagar cuanto antes a Gustavo Moreno.

Aquí sale a relucir el nombre de Samy Spath, hombre delegado por Lyons para sobornar al que tocara en Córdoba.

Leonardo Pinilla: Por qué tú no pones al Samy, que es al que más le interesa también, que está enredado en esos temas, que ponga la mitad de la plata y tú consigues la otra mitad, pa’ que nos den esa información de una vez completa y así no tienes que salir tú a buscar todo ese tema. Porque a mí, no joda, si no es completo, ese marica no quiere entregarme eso, aunque ya lo tiene, pero que no me lo entrega si no es completo.

Por ahora la justicia en Colombia indaga estos audios y decenas de chats de WhatsApp en donde se afirman muchas otras cosas.

