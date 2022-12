El ‘sargento Pascuas’ recuerda cómo las FARC salieron de Marquetalia

Narra cómo sobrevivieron a la toma por tierra y aire en mayo de 1964, ordenada por el Gobierno. Dice que no son narcotraficantes y rechaza el secuestro.

El asesinato del guerrillero comunista Jacobo Prías, alias ‘Charro negro’ y quien era amigo de Manuel Marulanda Vélez, fue la semilla de las FARC. Era enero de 1960.

“Marulanda comienza a exigirle al Ejército que hiciera justicia con esa gente que subió y mató al ‘Charro’. Y bueno, todo eso. Entonces ya los militares antes lo amenazaron. Por últimas le dijeron: si usted sigue reuniéndose con campesinos lo vamos a poner preso, entonces ya ‘Marulanda’ sí ya paró la conversa y se fue saliendo, y se fue para Marquetalia, reunió la gente. Entonces él recogió sus fusiles y salió”.

Miguel Ángel Pascuas contó cuáles fueron las órdenes del jefe guerrillero tras la muerte de Prías.

“Por ejemplo, yo estaba trabajando en la carretera ahí haciendo una mampostería de alcantarilla, cuando llegó otra vez Marulanda con ocho guerrilleros ahí equipados. Y nos dijo: dejen el trabajo, se acabó el trabajo, se acabó la amnistía, se acabó la paz y esto. Ahora me persiguen a mí para matarme y ya mataron a ‘Charro’ y ahora los necesito a ustedes”, relata el jefe guerrillero.

A Marquetalia, una vereda de planadas, Tolima, llegaron muchas familias buscando tierra y tranquilidad, en un país en el que los terratenientes tenían el espaldarazo del Gobierno.

El gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962), primero del Frente Nacional, intentó una reforma agraria, pero en el Congreso estalló una voz como dinamita.

Álvaro Gómez Hurtado habló de ‘repúblicas independientes’ y las condenó a muerte.

“Los camaradas Hernando González Acosta y Jacobo Arenas, que eran del partido comunista de Bogotá, ellos llegaron antes de la operación. Ellos nos informaron cómo venía esa operación y que la operación venía, entonces la guerrilla de Marquetalia alcanzó a sacar niños, campesinos y mujeres para que se fueran... Cuando entró el Ejército ya éramos puros combatientes.”

Después de varios intentos de golpe a Marquetalia, con el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, llegó la mítica toma por tierra y aire el 18 de mayo de 1964.

“Cuando entraron los 16.000 soldados a Marquetalia con bombardeos y todo eso éramos 48 hombres y cuatro mujeres”. Añadió Pascuas: “esa fue dura, ya fue con apoyo de los gringos y bombas lacrimógenas”.

Fueron días de refriegas, asaltos y ataques. Los hombres de las FARC salieron del lugar. La guerrilla salió y luego el Ejército bombardeó, pero ya no había nada porque ya tenían lista una ruta de escape.

“Ya nosotros teníamos preparado (trochas) y ya estaba todo preparado para (ir a) río Chiquito, Cauca, donde estaba el comando de Ciro Trujillo. De ahí, de Marquetalia a allá, son 12 días de pura montaña, pero ya estaban las trochas hechas y todo”.

Meses después la historia dejó de ser de resistencia y vino el ataque. Nació la guerra que habría de durar más de 50 años y cuyos sufrimientos recaerían en la población civil.



“No somos narcotraficantes”