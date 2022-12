El Satanás de la historia en Colombia ha sido el narcotráfico: Mario Mendoza

El escritor colombiano habló de religión, política, el futuro país y a quién escogería a ojo cerrado para gobernar desde el Palacio de Nariño.

¿Por qué en sus libros siempre hay una constante de personajes asesinos, sórdidos y deprimidos?

Los colombianos hemos tenido que pasar por depresiones, momentos duros, difíciles, angustia, ansiedad, estrés y eso no se debe a las fuerzas que están por fuera a la violencia política, se debe a la violencia transpolítica.

Nosotros estamos más cerca de ser maltratados por un jefe, en nuestro trabajo, que ser maltratados por las FARC.

Por estadística: una mujer está más cerca de ser agredida por un hombre que está en su entorno que por un sicario del narcotráfico.

Creo que Colombia está con algo pendiente y es sentarse en el sillón del sicoanalista. Porque en el fondo, después de 50 años de guerra, todos estamos traumatizados, desviados.

Las próximas elecciones el debate será político con una fuerte carga religiosa ¿eso es bueno o malo para el país?

Yo creo que la religión en sí misma no es buena ni mala.

Nosotros tenemos ejemplos lamentables de un pensamiento retrogrado, segregacionista, fundamentalista, gente que no es capaz de entender a las minorías, que no entiende la adopción en ciertos contextos que van contra los transgénero o la transexualidad, la comunidad LGTBI.

Sin embargo, no hay que olvidar que en el caso de, por ejemplo, la iglesia católica nosotros tenemos personas de avanzada, investigadores sociales de gran envergadura como los de CNEP y tenemos un papa de la línea jesuita que me parece uno de los tipos más interesantes, una de las encíclicas para mí más interesantes, es justamente la del papa Francisco.

¿Cuál cree que sería el personaje idóneo para manejar las riendas de este país?

Yo soy un mockusiano convencido y para la contienda del 2018 debo confesar que tengo en la mira a Fajardo. Yo creo que él ha hecho una labor como Alcalde y como Gobernador realmente impresionante.

¿Quién cree que es el Satanás de en Colombia?

El narcotráfico que destruyó las ideas de la izquierda, de alguna manera hubo una degradación de la guerra durante el conflicto, pero también destruyó el establecimiento político.

Entonces, yo creo que sí hay algo que nos ha hecho muchísimo daño y que ha destruido la sociedad colombiana ha sido el narcotráfico.

¿La paz podría ser La puerta al cielo para Colombia?

Sí. Estoy convencido que nosotros tenemos que reconciliarnos, nosotros tenemos que ser capaces. No puede ser que nosotros estemos condenados a matarnos. No. Yo creo que nosotros podemos sentarnos a mesas a lograr acuerdos.

¿Colombia es paranormal?

Te cuento una anécdota rara y particular. El 4 de diciembre del 2016 tuve que pasar frente a la Clínica Navarra y estaba justamente ahí la persona que había atacado a Yuliana Samboní y yo no entendía qué era lo que estaba pasado.

En mi mente mientras iba en el taxi estaba rememorando que se cumplían los 30 años justamente de la masacre de Pozzetto que dio origen a mi libro Satanás.

Campo Elías Delgado, el 4 de diciembre de 1986, asesina a 29 personas en distintos puntos de la ciudad y eso sucedió a escasas tres o cuatro cuadras de la violación y el crimen de Yuliana.

Me parecía increíble que justo el día, el mismo día, apareciera hechos tan aterradores y casi tan infernales en el centro de nuestra sociedad.

Creo que la página de la muerte y la violencia ya la hemos escrito de mil maneras, pero está algo pendiente, algo que no hemos hecho: la página de la inteligencia