“El secuestro es un asesinato, no se acaba el día de la liberación”: Íngrid Betancourt

Ingrid Betancourt, quien pasó más de seis años secuestrada por las FARC, habló en la Comisión de la Verdad con el padre Francisco de Roux. Resaltó la importancia de estos ejercicios.

“Esta comisión es importante porque la única manera de lograr que la paz avance, que sea una realidad, es con un marco institucional. Son las instituciones las que permiten que la paz sea una realidad, sino se vuelve un vaivén de pequeños momentos políticos y legales, no nos encausan como nación”, aseguró.

Luego hizo la siguiente reflexión: “El secuestro no tiene fecha de vencimiento, no se acaba el día de la liberación, es una realidad que se vuelve una realidad genética del secuestrado y que va a cambiar totalmente su manera de ser, su manera de ver la realidad, de comunicarse con el otro. El secuestro es un asesinato, lo digo pensando las palabras, porque el asesinato es radical, una vez que la persona se muere ya no hay nada más que hacer, el secuestro tiene eso, la persona que es secuestrada muere de manera lenta”.

En dos horas de conversación, Íngrid Betancourt también habló de la operación Jaque -donde fue liberada- y se refirió al “descuartizamiento de la dignidad” que se vive en la guerra.

Vea completa su declaración: