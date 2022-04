El SOS de la iglesia por la delicada situación de desplazamiento y reclutamiento forzado en Colombia

La Iglesia Católica hace un llamado urgente al Gobierno nacional ante los hallazgos encontrados por el aumento de fenómenos como el desplazamiento y el reclutamiento forzado en el país.

Hace 10 años, Jair Ríos perdió a su hermano por la violencia en el Chocó, desde entonces, su bandera es hacer de este territorio un lugar mejor para los niños y adolescentes en las comunas y las zonas rurales del departamento.

Publicidad

"Vemos el temor de no poder expresarse, de no poder denunciar, de no poder decir, de no poder hablar por temor a represalias”, expresó Jair.

Las comunidades han denunciado ante los obispos del país que el reclutamiento forzado ha venido incrementándose. Las zonas más críticas son el Chocó y en Norte de Santander, concretamente, los municipios de Ocaña, Teorama, San Calixto y Convención.

Publicidad

"Hay miedo, tristeza y desesperanza tanto en la ciudad de Quibdó, como en los otros municipios y las zonas rurales. El conflicto armado está muy fuerte en los territorios rurales por los enfrentamientos entre los grupos ilegales y todas las afectaciones que causan a las comunidades", indicó el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto.

Hace cuatro meses, monseñor Héctor Henao fue delegado por la Conferencia Episcopal para recorrer el país y evidenciar de primera mano el aumento de las emergencias humanitarias.

Publicidad

Preocupa que el desplazamiento forzado, a juicio de la Iglesia, se está agudizando y hay un subregistro en las cifras que en el 2021, pues, según la Cruz Roja Internacional, se presentaron 77.000 casos de desplazamiento.

"Hay un subregistro importante porque, por ejemplo, en el caso de Arauca hay muchas personas que huyen y no es posible hacer trazabilidad de qué pasa con ellas, no hay registro simplemente porque quieren irse en silencio y de forma anónima", afirmó monseñor Héctor Henao, integrante del Consejo Nacional de Paz.

Publicidad

Junto a otras organizaciones sociales están preparando un informe. Entre los datos preliminares que le adelantaron a Noticias Caracol, arrojan que el desplazamiento forzado, viene aumentado en 4 regiones del país: La costa Pacífica, Arauca, la cordillera nariñense y el Catatumbo, en estas zonas hay más 54.000 personas víctimas de confinamiento.

"Estos sectores que he dicho representan un momento muy importante de la crisis que vive nuestro país, donde hay desplazamiento y confinamiento interno y situaciones muy graves relacionadas con amenazas a comunidades, a líderes sociales a personas que por razón de su organización social de la dignidad humana y los derechos de los pueblos", añadió monseñor Héctor Henao.

Publicidad

Los obispos del país, con apoyos de las organizaciones sociales, presentarán un informe con estos datos y otra información complementaria al actual Gobierno para que tome las medidas pertinentes...

Esta información también está siendo socializada con cada uno de los candidatos presidenciales en las reuniones privadas que han sostenido con la Conferencia Episcopal.