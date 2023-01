El televisor: la causa de más disputas en los hogares de Barranquilla durante el Mundial

Personas que se lo llevan al trabajo o familias que se unen para que los hombres no vean los partidos, son algunas de las historias que se viven en esta época.

La fiebre mundialista ha invadido la capital del Atlántico, tanto así que en los hogares se viven verdaderas batallas campales por definir quién tiene el control del televisor.

Publicidad

Este electrodoméstico es el bien más codiciado por estos días, algunos pelean para que los dejen ver los partidos del campeonato de selecciones y otros para sintonizar otro tipo de programación. Este es el caso de la familia de Sandra Cantillo.

Ella y sus dos hijas se apropian de la pantalla, mientras que su esposo se ve obligado a ver los encuentros en su teléfono móvil.

“Son tres mujeres contra uno, entonces él siempre lleva la de perder. A veces coge el celular y se lo tiene que ver ahí, por plan de datos, porque qué más le queda al pobre”, declaró Cantillo.

En otros casos, algunos hombres no les importan despojar a sus hogares de este electrodoméstico para no perderse ningún detalle de la jornada futbolística en sus trabajos.

Publicidad

“Yo lo saqué de la casa y la mujer mamando. Claro, yo me tengo que ver todos los partidos del Mundial. Los hijos míos se marearon y la mujer también un poquito, pero yo me lo traje”, declaró Libardo Maiguel, mientras observa uno de los partidos en su pequeña tienda ambulante.

Hay algunos que no tienen tanta suerte y por culpa de las subidas eléctricas no tienen un televisor para ver la cita mundialista. Este es el caso de Mario Blanco, quien perdió el electrodoméstico en plena inauguración de Rusia 2018.

Publicidad

“Ahora me dañan el televisor que me costó 1.200.000 y ahora, ¿en dónde me veo el Mundial? ¿a quién le echo la culpa?”, dijo Blanco.