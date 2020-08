El testimonio de alias ‘Caliche’ que la defensa de Álvaro Uribe considera clave en su caso

El testimonio del comerciante Carlos López, conocido como ‘Caliche’, es considerado por la defensa de Álvaro Uribe como pieza clave en el proceso que cursa en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

‘Caliche’ contactó a varios uribistas con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Y Monsalve fue quien terminó reunido con Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe , para supuestamente cambiar su versión en favor del líder del Centro Democrático.

Esta es parte de la declaración de ‘Caliche’. Aquí se refiere a Monsalve como Villegas porque, según él, lo conoció con ese alias.

"Lo que le está ofreciendo el señor Cepeda, prebendas o algo, dígame, dígame. Villegas me dijo lo siguiente: ‘que el señor Iván Cepeda lo sacaba. En menos de dos o seis meses estaba por fuera’.

Eso me lo dijo él hace como unos cuatro años. ¿Y qué pasó con ese señor Cepeda? No, a mí me dijo que, si yo hablaba, en dos a seis meses me tenía por fuera. Entonces yo le dije por qué. ‘Porque no, Carlos, eso no es así, Carlos, le dije. Ah bueno, ahorita que se presentó este tema, en tiempo de campaña, que volvieron a remover estas cosas, le dije: ¿por qué usted no habla señor? hable, hable, hable. Um, um. Me dijo: ‘no, a mí hasta que no me den unas garantías de que van a remover mi caso, de que van a estudiar mi caso, yo no hablo, Carlos".

Publicidad

Entre los uribistas que contactó ‘Caliche’ para advertir los supuestos ofrecimientos del senador Iván cepeda estuvieron Ernesto Macías, Hugo Tovar Marroquín y Álvaro Hernán Prada, quien sí atendió el mensaje.

Carlos López asegura que la siguiente fue la conversación que sostuvo con Prada.

"Para ver qué eran los ofrecimientos que le estaba haciendo el señor Cepeda o que le estaba ofreciendo Cepeda bajo qué garantías o qué le estaba prometiendo Cepeda, eso era más que todo el tema tratar, mi doctora. Usted sabe que la rivalidad que hay entre los dos grupos como es el de Uribe y el del señor Cepeda ha existido y me dijo: ‘bueno, tratemos de hablar con él a ver qué es el ofrecimiento que le está dando para ver un hecho de que Iván Cepeda le está haciendo ofrecimientos al señor Villegas. Pero Villegas siempre, siempre me dijo: ‘no puedo hablar porque no, no, no, no hay nada”.

Alias ‘Caliche’ también reconoció que mintió cuando aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo contactó.

Publicidad

"Y del doctor Uribe, vuelvo y repito: esa mentirilla que saqué, porque yo la inventé, fue con la ambición de que el hombre me diera una cita. Porque yo pensaba dentrarlo a la cárcel a hablar con él”.

Alias ‘Caliche’ dice que Juan Guillermo Monsalve o Villegas, como él lo conoció, no accedió a retractarse porque supuestamente le hacían promesas que no le cumplían.

"Me dice: ‘Carlos, pero aquí todo mundo le dice a uno sí. Vino el señor Iván Cepeda y me dice que me saca en 2 o 3 meses, que si quería que en 2 o 6 meses me sacaba y a mí nunca me salen con nada. Entonces más bien ni hablo de lo que no sé. Porque lo único que sé es que el señor padre de él fue trabajador del señor Uribe. No sé absolutamente nada más de ese tema; esto es lo que yo tengo conocimiento".

Luego de escuchar su testimonio, en la decisión contra Álvaro Uribe, la Corte compulsó copias para que se investigue a ‘Caliche’ por mentir ante el tribunal.

Mientras que la defensa de Uribe dice que con el testimonio de este hombre se demuestra que el expresidente no buscó a los testigos para cambiar su versión, sino que el ofrecimiento llegó de ‘Caliche’.