El tiempo es el principal enemigo del proceso de paz, advierte Congreso

No darle más largas al proceso de paz con las FARC. Esa fue la recomendación que le hicieron al Gobierno colombiano las Naciones Unidas y las comisiones de paz del Congreso.

"El principal enemigo del proceso de paz no es el discurso de la guerra sino el tiempo. Advertimos a los negociadores del lado y lado de la mesa que tienen que revisar juiciosamente el cronograma", insistió Roy Barreras, presidente del Senado.

Le dijeron al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que el Gobierno se equivoca al establecer noviembre como fecha límite de las negociaciones. Se deben concretar antes, según Barreras, para tener tiempo de legislar el acuerdo.

"Este Gobierno y este Congreso tienen fecha de vencimiento, y solo ese Gobierno y ese Congreso pueden dar ahora seguridad a los colombianos y a quienes se desmovilicen, y me refiero a la seguridad jurídica y política", explicó Barreras.

De otro lado, Bruno Moro, representante en Colombia de las Naciones Unidas, sugirió la necesidad de que el Gobierno también comience diálogos con la guerrilla del ELN.

"La ONU esperaría que todos los grupos insurgentes se aproximaran a un proceso de paz. En ese sentido seria deseable que con el ELN se pudiera hacer una conversación para terminar el conflicto", sostuvo.

Se conoció que los negociadores de paz del Ejecutivo se reunirán con el presidente Juan Manuel Santos para entregarle un balance de los acuerdos logrados en Cuba.