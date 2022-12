‘El Tino’ Asprilla se salvó de ser linchado por cafeteros en paro

"Me encontré un paro cafetero y yo ni siquiera tomo café", relató Faustino Asprilla, más conocido como ‘el Tino', en entrevista con Blu Radio.

"Se armó una batalla campal impresionante", dijo Asprilla, porque "yo iba pasando y al carro en el que yo iba no lo dejaron pasar, que no es mío, es de un amigo".

"Me dijeron que me bajara a hablar en una tarima y yo les dije que los entendía pero que yo estaba ahí para eso, que yo iba de paso porque tenía una reunión en Manizales", aseguró Asprilla.

Según él, algunos se molestaron "porque saludé a los policías". "Yo a muchos no les paré bolas porque fueron muchos los que se portaron bien conmigo", y dijo que fue un grupo de cinco personas fue el que incitó la agresión.

Reconoció que dijo que él "ni siquiera tomo café", pero fue lo último que alcanzó a decir cuando "al menos 500 personas estaban detrás de mí".

Señaló que no era su intención ofender a los manifestantes y que el ataque en su contra "es injusto".

Para defenderse, Asprilla relató que les dijo a los huelguistas que "la única solución que yo le veo para que me dejen pasar es que me lancen de presidente y cuando sea presidente me ponen todas las quejas y yo veré cómo se las soluciono porque aquí no puedo solucionar nada".

El paro, que cumple este martes su segundo día, es adelantado por caficultores que reclaman medidas gubernamentales más efectivas contra la crisis que atraviesa el sector.

En la manifestación del lunes, 77 personas resultaron heridas, entre ellas un campesino de 65 años en Calarcá, Quindío, a quien tuvieron que amputarle la mano derecha por, según la gobernadora del departamento, Sandra Paola Hurtado, manipular uno de los artefactos que usaron las autoridades para controlar las protestas.

Bogotá