El Tino Asprilla tuvo que salir de Tuluá por amenazas de bandas criminales

Hombres que se movilizaban en dos carros y en dos motos llegaron hasta la casa de Faustino Asprilla, en el barrio Popular de Tuluá, y según su denuncia, lo trataron mal y lo amenazaron.

"Yo alcancé a abrir la puerta, tiraron la moto de mi papá al suelo y me dijeron que si no me comunicaba con ese número, que me atuviera a las consecuencias. Y arrancaron en esas motos, e iban con cascos y unas gafas oscuras", relató el exjugador de fútbol.

Agregó que los mismo sujetos, horas antes, intimidaron a un empleado de su finca 'San Tino', donde le dejaron el mismo mensaje

"Amenazaron al mayordomo, me dejaron un número, que si yo no me comunicaba que me atuviera a las consecuencias", sostuvo Asprilla.

Al parecer, el de las amenazas es un reconocido delincuente del centro del Valle.

"Es el tal ‘Porrón’, que todo mundo conoce en Tuluá, que es el que extorsiona, el que amenaza a toda la gente de Tuluá", explicó el deportista.

Por ahora, Faustino abandonó su tierra natal por recomendación de las autoridades que investigan el caso.

La Policía han ofrecido una recompensa de 115 millones de pesos por alias ‘Porrón’, quien se supone lidera la banda de Los Rastrojos responsable de las extorsiones en la región.