“El transporte público no se ha convertido en foco de contagio” de COVID-19, dice ministra Orozco

En diálogo con Noticias Caracol, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, manifestó que el transporte público no es un foco de contagio de coronavirus y que “el nivel de transmisibilidad de contagio ha sido mucho más en otros eventos”.

Explicó que su afirmación está basada en evidencia científica, la cual ha sido consignada por “investigaciones de distintas universidades, inclusive con el metro de Medellín” y que medidas como la higienización de los buses, el uso del tapabocas y mantener la distancia en terminales han sido efectivas.

“Le puedo compartir la recomendación de la Unión Internacional de Transporte Público donde evidencia, además de estudios en varios países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que el transporte público no se ha convertido en foco de contagio, el nivel de transmisibilidad de contagio ha sido mucho más en otros eventos”, insistió la ministra.

Agregó que “se ha evidenciado que la mayor parte de los contagios se han dado en reuniones sociales, en otros sitios de aglomeraciones, en sitios de trabajo, pero no en el transporte público”.

Ángela María Orozco expresó que “los ministros de transporte del mundo hemos venido trabajando en que no se estigmatice el transporte público y que la consecuencia de la pandemia no sea focalizar ni culpar a quien no es responsable”.

Sobre la decisión de expandir el aforo en los sistemas de transporte públicos en cada ciudad puntualizó: “El comité asesor de expertos en salud expide una recomendación tal como se adoptado la resolución 1537, se le dio la facultad a los entes territoriales para que incrementaran el aforo de acuerdo a su propia revisión en cada ciudad hasta el 50% y lo que estamos proponiendo es que así se haga, que cada ente territorial puede aumentar su aforo hasta el 70%”.