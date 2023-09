El último adiós a Fernando Botero: ciudadanos lo homenajearon en la Plaza de Bolívar

Los restos del maestro Fernando Botero reposan en cámara ardiente en el Congreso de la República. ¿Qué deben tener en cuenta los ciudadanos que quieran rendirle tributo al artista?



Las personas que deseen darle un último adiós al pintor colombiano no podrán ingresar al Capitolio Nacional elementos como maletas o morrales. De igual forma, no se permite el ingreso de menores de edad al recinto.

La aclamada escultura titulada 'Paloma de la paz' fue ubicada junto al féretro de Fernando Botero. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, la obra se trasladó en calle de honor al salón elíptico de la Cámara de Representantes.

Noticias Caracol, además, conoció la historia de Ícaro, la artista colombiana que homenajeó al maestro Fernando Botero con un retrato, el cual fue aplaudido por la familia del también escultor.

“Es demasiado significativo para mí, ya que me dieron la oportunidad de mostrar mi arte y mi inspiración por Botero. La familia me agradeció por la obra, Lina Botero especialmente dijo que nunca habían retratado a su padre, cosa que hice yo, entonces me siento muy orgullosa”, expresó.

Publicidad

En la Plaza de Bolívar, los seguidores del pintor también le rindieron homenaje.

“Tengo fe de que llegó al cielo porque nos hizo quedar bien en el mundo, que lindas sus esculturas, pinturas. Lo admiro de verdad”, mencionó un ciudadano sobre Fernando Botero que llevaba un cartel en el que podía leerse: “Llegó de una al cielo sin escalar maestro”.



Con la bandera a media asta, decenas de personas llegan al Capitolio para darle el último adiós.

“Emocionante, se me hace fabuloso la idea de traerlo acá y que se le haya podido rendir homenaje aquí en Bogotá, como en Medellín. Le debemos mucho”, indicó Juanita Castro.

Publicidad

Desde colombianos hasta brasileños le rindieron homenaje al pintor, como el turista Rivero, quien tomó un vuelo solo para presenciar este momento histórico.

“Botero es una persona no solo de Colombia, es del mundo. Su arte habla sobre libertad, progreso, lo que está en el momento faltando en todo mundo”, expresó el ciudadano extranjero.

Para Fernando Botero la tauromaquia era poesía, el traje, la bandera y el público lo inspiraban. Por eso este sábado al frente del Congreso llegaron los toreros.

“Él tiene una frase interesante que decía ‘debo a los toros el hecho de ser artista’. Así que hemos salido a hacerle un homenaje por parte de la fiesta brava colombiana a este artista universal”, señaló el novillero Johan Paloma.

Publicidad

Antes de ser llevado a Medellín y descansar en paz en Pietrasanta, Italia, bogotanos y extranjeros pueden despedir los restos del maestro Fernando Botero.