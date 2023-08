El último adiós a la patrullera Paula Cristina Ortega: "Buena amiga, compañera y familiar"

Una multitud acompañó en la tarde de este viernes, 4 de agosto de 2023, el sepelio de la patrullera Paula Cristina Ortega , asesinada en Neiva, capital del departamento del Huila, por las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Los sicarios fueron encarcelados.

En medio de un profundo dolor, en Neiva se cumplieron las exequias de la patrullera Paula Cristiana Ortega Córdoba.

Con flores, globos y banderas, familiares, amigos y cientos de neivanos se congregaron para darle un último adiós.

“Mi hija maravillosa era una buena amiga, compañera y familiar. No tengo palabras, pero la quiero mucho y yo sé que la llevo en mi corazón. Yo empecé acá en el Huila y me pensioné acá, traje a Paula y Neiva me la quitó”, expresó Yilber Paul Ortega, padre de la patrullera asesinada.

Por otro lado, Luz Marina Vargas, vecina de la patrullera Paula Cristiana Ortega, se pronunció sobre su muerte.

“Vi esa niña crecer, era vecina mía, con muchos sueños, con su hija. Es muy triste saber que un ser humano está pagando algo que no debería estar pagando y más con un niño”, expresó.

Sus compañeros de trabajo, le rindieron honores. El padre de Paula, quien también hizo parte de la Policía, hizo una petición.

“Que la gente acompañe a la Policía, porque somos amigos, somos compañeros, entonces que nos cuiden, que nos ayuden”, dijo.

Los dos detenidos por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega fueron enviados a la cárcel. La Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado.

“Fueron enviados a la cárcel de manera preventiva por su presunta participación en el homicidio de la patrullera de la Policía Nacional Paula Cristina Ortega Córdoba, de 27 años, el cual ocurrió el pasado 2 de agosto”, precisó Dayro Fernando Herrera Iglesias, director de la Fiscalía en Huila.

Uno de los criminales más peligrosos de Colombia, alias Iván Mordisco, quien pretende un acuerdo de paz con el Gobierno, aceptó haber ordenado el homicidio de la uniformada.