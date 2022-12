El vallecaucano Cristian Tamayo ganó la etapa 4 de la Vuelta al Valle 2015

El vallecaucano Cristian Tamayo (equipo Formesán) honró este sábado a su tierra al ganar de manera impecable la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta al Valle 60 años, un circuito urbano de 108 kilómetros en el municipio de Pradera.

La etapa fue manejada por los hombres del líder, el español Oscar Sevilla , y tuvo en sus dos metas intermedias una lucha intensa por los puntos de la modalidad.

Otro vallecaucano, Carlos Alzate (Casanare) ganó el primer paso volante y con diez puntos acumulados amenazaba el liderato de Weimar Roldán (Epm-Une). Las alarmas despertaron al equipo de Raúl Meza que no permitieron más sorpresas y fue el propio Roldán quien se hizo a los cinco puntos de la segunda meta volante y acreditó su condición de cuasi-campeón en esta categoría que deberá refrendar este domingo en el circuito de cierre en Cali.

El equipo Redetrans-Supergiros fue uno de los más activos al buscar la fuga del día, pero las características de carrera y sus altos promedios no facilitaron esas intenciones.

Tamayo demostró una vez que hace parte de la élite de los embaladores clásicos en Colombia y ha superado este examen de manera relativamente fácil. Una mala ubicación en la primera etapa en Palmira y un pinchazo en el segundo tramo hacia Roldanillo le habían retrasado de la merecida victoria de este sábado.

La Vuelta al Valle finaliza este domingo con el exigente circuito panamericano de Cali, con el ascenso a los Tanques y la llegada en la carrera 5ª frente al Parque Artesanal Loma de La Cruz, en pleno corazón de Cali. La jornada se iniciará a las 8:00 de la mañana con un recorrido total de 75 kms.

En cuanto a las damas, la etapa que se cumplió sobre 54 kms en el mismo circuito masculino no dejó más historia distinta a la victoria del embalaje de Laura Lozano (Formesán). En la rama femenina no hay bonificaciones en la llegada y, por tanto, Lorena Vargas se mantuvo como líder con una ventaja de siete segundos sobre Serika Gulumá.



Etapa 4. Circuito Pradera-Entrada La Buitrera-Pradera. 108 km.

1- Cristian Tamayo Formesán Bogotá Humana 2h09m39s

2 - Marvin Angarita Movistar Team América Mismo tiempo (mt.)

3 - Jhonatan Restrepo Coldeportes Claro Zenú mt.

4 - Jairo Salas Ag. Antioqueño mt.

5 - Jaime Castañeda Emp Une Tigo mt.



General Individual

1- Oscar Sevilla Epm Une Tigo 7h13m10s

2- Rafael Infantino Epm Une Tigo a 15 seg.

3- Walter Vargas Aguardiente Antioqueño a 19 seg.

4- Rodrigo Contreras Coldeportes Claro a 29 seg.

5- Franck Osorio Gw Shimano a 46 seg.



Vuelta al Valle Femenina

Etapa 2. Pradera-Vía Palmira-Pradera – 54 Km.

1- Laura Lozano Formesán 1h22m42s

2- Valentina Paniagua Liga de Antioquia mt.

3- Lorena Colmenares Boyacá Raza de Camp. mt.

4- Jessica Parra Cycling TR Motul mt.

5- Viviana Narváez Cycling TR Motul mt.

General Individual

1- Lorena Vargas Cycling TR Motul 1h42m47s

2- Serika Gulumá Boyacá Raza de Camp. a 07 seg.

3- Jesicca Parra Cycling TR Motul a 38 seg.

4- Ana C. Sanabria Formesán Bogotá Humana a 47 seg.

5- Camila Balbuena Coldeportes Claro a 53 seg.