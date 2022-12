El vergonzoso abandono en que viven los niños de La Guajira

La comunidad indígena Wayúu continúa sufriendo las consecuencias del olvido al que está sometida por el gobierno nacional, en especial los menores. En los municipios más al norte como Uribia, Manaure y Maicao, los nativos mueren de hambre y de sed.

En algunos casos se han encontrado en más de 31.000 rancherías de fallecimientos de pequeños que no se reportan en el sistema de salud, porque no alcanzan a llegar a los centros médicos o no existen en las fichas de nacidos vivos.

Ante la situación, el líder Javier Rojas ha intentado denunciar la corrupción que impide una atención digna a los pequeños de la comunidad. Esta labor le ha costado ser objeto de constantes amenazas.

“Identificando la tumba de cada niño que ha fallecido, son 4700 niños hace 3 años”, explica Rojas. Sin embargo el gobierno nacional maneja cifras mínimas en comparación con las entregadas por el líder.

Desde varias semanas atrás en la Fiscalía cursa una investigación por el delito de corrupción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Guajira, donde se han encontrado inconsistencias en el manejo de los recursos a la primera infancia.

Estas acciones podrían estar relacionadas con el requerimiento hecho al estado para que evidencia qué acciones está llevando a cabo para evitar el exterminio del pueblo wayúu por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

