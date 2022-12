El viacrucis de una niña de 4 años para que le hagan una cirugía al corazón

Andrea vive el drama de no ver resuelta su enfermedad por problemas con su EPS Cafesalud. Ella trata de sobrevivir ante una enfermedad que día a día le llena de sangre los pulmones y le agranda el corazón.

“Le hicieron un electrocardiograma y arrojó que tenía ductos arteriosos persistentes”, explica su mamá, Osmila Arévalo.

Desde esa fecha, Andrea y sus padres viven un viacrucis.

“En las dos veces que a mi hija le han autorizado el procedimiento precisamente o hay cambio de EPS o no tiene convenio con la clínica que nos tiene que prestar el servicio”, señala la mujer.

Noticias Caracol buscó al gerente de la clínica Cafesalud en Neiva, regional que autorizó los procedimientos en la Cardioinfantil de Bogotá, pero no fue posible obtener una respuesta frente a este caso.

Andrea Catalina Toro Arévalo espera que pronto se le pueda realizar la cirugía en la ciudad de Bogotá y que Cafesalud pueda solucionar sus inconvenientes con la clínica Cardioinfantil.