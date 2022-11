‘El Zarco’, el mayor reclutador de falsos positivos, renunció a preacuerdo con Fiscalía: ¿por qué?

A través de una carta, Luis Jhon Castro Ramírez, conocido como alias ‘el Zarco’ , ‘el Mono’ o ‘Ántoni’, el mayor reclutador de falsos positivos, con 17 inocentes ejecutados, desistió de firmar un preacuerdo con la Fiscalía.

"En el entendido que no tiene claro las condiciones de aceptar cargos, no entiende por qué recibirá una condena, si lo que ha sido es testigo clave de la Fiscalía para seguir el proceso en contra de otras personas y lo que aduce es que la Fiscalía le había prometido unos beneficios y no una condena", dice un fragmento de la carta.

Publicidad

Después del informe especial que Noticias Caracol emitió el pasado fin de semana , Luis Jhon Castro se puso en comunicación con la periodista que lo realizó, para responder por primera vez ante la opinión pública el porqué de su decisión.

"¿Por qué renuncio al preacuerdo con la Fiscalía? Por falta de garantías jurídicas y a la protección de mi familia", aseguró.

Publicidad

Al renunciar al preacuerdo que le daría una condena de 26 años y 8 meses de prisión por reconocer su responsabilidad en los homicidios, alias ‘el Zarco’ abre el camino de un juicio penal ordinario y queda a la espera de ser llamado por la JEP para ser vinculado como tercero civil. Esa gestión ya empezó trámite ante el tribunal de paz.

Publicidad

"Y la razón por la cual quiero llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz es porque, en primer lugar, veo que me pueden brindar las garantías jurídicas, procesales, personales y familiares. En segundo lugar, porque es una justicia que está hecha para todo el reconocimiento de la verdad y el reconocimiento pleno a las víctimas de este país que tanto ha sufrido este flagelo de violencia. Tercero, porque la JEP me pude brindar el espacio para yo poder hacer un aporte exhaustivo y eficaz de toda la verdad que tengo para contar”, sostuvo.

Días antes de su testimonio a Noticias Caracol, y ya conocida su intención de entrar a la JEP, las víctimas habían rechazado esa opción de justicia para él.

Publicidad

"No es justo que él vaya a pagar 5 o 6 años y ya, salió libre por el hecho de que dijo unas cuantas palabras”, dijo Jackeline Villamarín, vocera de las víctimas del Valle del Cauca.

Publicidad

"Para mí es como burlesco, como un saboteo que hay… porque nosotros merecemos respeto”, afirmó, por su parte, Yamileth Hernández, hermana de una de las víctimas.

Alias ‘el Zarco’ será escuchado este jueves, 24 de noviembre de 2022, en audiencia y allí se jugará su última carta en busca del camino hacia la JEP, donde asegura tiene mucho que aportar en materia de verdad.