Elecciones legislativas 2018: sin incidentes y en calma se desarrollaron elecciones en Antioquia

Este domingo, Colombia eligió un nuevo Congreso. En Antioquia estuvieron habilitadas para sufragar 4.681.094 personas en 1.036 puestos. En total estuvieron dispuestas 13.223 mesas.

Mientras tanto en Medellín, 1.558.824 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en 4.300 mesas ubicadas en 171 puestos de votación.

8:29 p.m. La Registraduría, con el 98 por ciento de las urnas escrutadas en Antioquia, indica que estos son los cinco partidos políticos con mayores votos para la Cámara de Representantes:

7:24 p.m. Con el 38,52 por ciento de las mesas escrutadas, los tres candidatos al Senado más votados en Antioquia son: Álvaro Uribe Vélez (68.860 votos), Carlos Andrés Trujillo González (25.788 votos), e Iván Darío Agudelo Zapata (19.716 votos).

6:06 p.m. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitó a la comunidad por el buen comportamiento que se vivió en la ciudad durante las consultas electorales.

Gutiérrez señaló que se registraron inconvenientes con material electoral en 35 lugares y que la responsabilidad recae sobre la Registraduría. “Al menos mil mesas se vieron afectadas”, dijo el mandatario.

6:05 p.m. La Resgistraduría señala que en Antioquia se han informado 229 mesas de 13.223 para votaciones al Senado, con un total de 11.438 votos.

6:00 p.m. A esta hora la Registraduría indica que en Antioquia para Cámaras de Representantes se han informado 306 de 13.223 mesas, para un total de 15.762 votos.

4:35 p.m. Registraduría emite primer boletín de preconteo de votos a aspirante al Senado de la República.

4:26 p.m. Procuraduría abre investigación contra el jurado de votación de una mesa de la Comuna 16 de Medellín por presunta manipulación de tarjetones.



4:00 p.m. Se cierran las mesas de votación y comienza el conteo de votos en total calma en Medellín.

1:30 p.m. Con fotocopias resuelven situación de falta de tarjetones para las consultas interpartidistas en los puntos de votación.



12:30 p.m. Votanes en Medellín protestan porque faltan tarjetones para votar por la consulta interpartidista. Vea aquí más información.

11:00 a.m. Según la Misión de Observación Electoral, Antioquia es el departamento donde más se han registrado denuncias por irregularidades.





10:30 a.m. El alcalde Federico Gutiérrez también ejerció su derecho al voto y dio un parte de tranquilidad de la jornada en toda la ciudad. Sin embargo, se conoció de la captura de dos personas una de ellas que iba a ser jurado de votación, quien tenía orden de captura vigente para cumplir una sentencia por soborno y otros delitos, informó la Fiscalía.

10:00 a.m. La jornada transcurre con normalidad, sin embargo, la comunidad se manifestó porque en la Institución Educativa Doce de Octubre, no abrieron las puertas hasta las 8:45 de la mañana.

9:00 a.m. Recuerde la línea habilitada por la Gobernación de Antioquia 01 8000 415 753 para denunciar alteraciones del orden público y fraudes electorales.

8:30 a.m. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, arribó a Medellín donde se llevó a cabo la instalación del Puesto de Mando Unificado de la Gobernación donde las autoridades trabajan para garantizar la seguridad en todo el departamento.



8:15 a.m. El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llegó a la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez del barrio Laureles donde ejercerá su derecho al voto.



8:00 a.m. Abren las urnas. En varios puntos de votación del Valle de Aburrá empieza a verse afluencia de personas que madrugaron a depositar su voto.



7:30 a.m. En el Centro Administrativo La Alpujarra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la gobernadora ad hoc, Victoria Eugenia Ramírez realizan la instalación de los comicios legislativos en Antioquia.

6:30 a.m. Recuerde que el Metro prestará servicio gratuito durante esta jornada, hasta las seis de la tarde en las líneas A y B, las líneas de Metrocable (excepto Arví) y el Tranvía de Ayacucho.

6:00 a.m. A esta hora viaja el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a Medellín en calidad de delegado electoral.