Elecciones legislativas 2018: todo lo que necesita saber de la jornada electoral de este domingo

Colombia Decide un nuevo Congreso.



¿Qué se elige este domingo?

Con el voto de los colombianos se definirán los senadores y representantes a la Cámara que legislarán durante el periodo 2018 – 2022. Para ocupar un lugar en el Congreso de la República se postularon 2.737 candidatos: 944 al Senado y 1.793 a la Cámara de Representantes.

Este domingo están habilitados 36,025,318 de sufragantes, quienes podrán votar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para conocer cómo avanza la jornada y cómo queda conformado el legislativo no se pierda, cada hora, el informe de Noticias Caracol en pantalla. También puede consultar permanentemente en www.noticiascaracol.com el especial Colombia Decide.

Antes de votar

Lo primero que debe tener en cuenta es el lugar. Si no está seguro del sitio, ingrese a este enlace y con el número de cédula accederá a datos como la localidad, nombre del puesto de votación y dirección del mismo. No olvide memorizar el número de mesa, lo que facilitará el sufragio.

Antes de dirigirse al lugar de escrutinio, recuerde llevar su cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas). Este es el único documento válido para poder ejercer el derecho al voto. No se aceptan contraseñas.

Una vez llegue a la mesa, le entregarán dos tarjetas electorales, las cuales corresponden a Senado y Cámara.

Tarjetón Senado:

Tarjetón Cámara de Representantes:





¿Cómo marcar correctamente el voto?

La primera opción es marcar solamente el número del candidato, dentro del recuadro del partido.



La segunda opción es marcar el logo del partido y el número del candidato.



La tercera opción es marcar únicamente el logo del partido.

Tenga en cuenta que si marca más de un partido o más de un candidato, el voto será nulo. También tenga presente que cualquier figura, dibujo, palabra o garabato cuenta como voto, siempre y cuando esté dentro del recuadro.

Si cometió un error, no se preocupe. Usted tiene derecho a solicitar un nuevo tarjetón.

Si tiene dudas, consulte nuestro video Cómo votar bien:



Consultas interpartidistas

Los jurados de la mesa no están en la obligación de entregar el tarjetón de los precandidatos presidenciales y tampoco pueden ‘recomendarle’ tomar alguno de estos.

Es el votante quien debe manifestar su interés por participar en esta consulta, bien sea la denominada 'Consulta Inclusión Social Para la Paz', en la que se encuentran Gustavo Petro y Carlos Caicedo , o la 'Gran Consulta por Colombia', en la que participan Iván Duque , Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez .

No olvide que solo puede participar en una de estas dos consultas.

Consulta Inclusión Social Para la Paz:

Gran Consulta por Colombia:



Recuerde que la tal consulta anticorrupción, animalista o minera no existe para estas elecciones en Colombia.



Beneficios al votar

Después de introducir los tarjetones en las urnas de votación recuerde solicitar su certificado. Verifique que los datos sean correctos para que pueda acceder a los siguientes incentivos:

- Medio día de compensatorio laboral

- Descuentos en matrículas de institución de educación superior

- Descuentos en duplicado de cédula y en la expedición de pasaporte

- Descuento de tiempo en el servicio militar

- Preferencia en caso de igualdad en puntaje para ingresar a la educación superior



