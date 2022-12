Eliminación de visa Schengen se dará en los próximos meses, afirma Rajoy

Al final del encuentro del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con su homólogo Juan Manuel Santos en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el mandatario ibérico confirmó que “la decisión política está adoptada y ahora queda es implementarlo”.

“Como ustedes saben, España impulsó en el seno de la Unión Europea la supresión del visado Schengen para Colombia y Perú, y esta medida políticamente ya está decidida y está pendiente de algunas cuestiones técnicas y se hará realidad en los próximos meses”, comentó el Presidente Rajoy.

Aclaró que no se atrevía a dar una fecha específica sobre cuándo se hará efectiva esta eliminación, al indicar que sería de su parte “una temeridad”.

“Lo que yo voy a intentar –no quiere decir que lo vaya a conseguir– es que esto se produzca en la reunión de la Unión Europea y la Celac en el mes de junio en Bruselas y que allí podamos resolver el tema definitivamente”, señaló.

Rajoy resaltó que “esta iniciativa es un reconocimiento a tantos miles de colombianos que viven en España y que han contribuido de manera decisiva a nuestro desarrollo y nuestra libertad. También es un reconocimiento a todos los colombianos, a su sacrificio y a su anhelo de paz”.

Ante el anuncio de su homólogo español, Santos reiteró su agradecimiento.

“Quiero transmitirle nuevamente al presidente Rajoy, a usted personalmente, a su Gobierno y al pueblo español su apoyo, su iniciativa, porque fue su iniciativa, en un día que nunca se me olvidará, el día de mi cumpleaños, que me llamó estaba yo en Cartagena a decirme: voy a proponerle a la Unión Europea que le quiten las visas a los colombianos y a los peruanos”, explicó.

Anotó que “eso para Colombia representa algo de una gran importancia por nuestra dignidad, por lo que eso significa para nuestro pueblo”.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar ya la ilusión que tienen tantas familias colombianas de visitar a sus familiares que viven aquí o que vienen a hacer turismo a este maravilloso país”, agregó.

El mandatario colombiano le dijo a Rajoy que quería “nuevamente agradecerle ese gesto suyo, esa iniciativa suya. Espero que este año, como lo hemos conversado, se formalice y podamos así ver muchos más colombianos visitando a España”, puntualizó.