“Ella hasta pasaba necesidades por enviarle dinero a él”: dice familiar de chilena desaparecida

Alejandra Ojeda, hermana de la mujer, asegura que les generó sospecha “un amor tan joven” e insistió en que el novio sabe dónde está Ilse Amory.

Mientras se completan 26 días sin saber del paradero de la chilena de 52 años, siguen conociéndose nuevos detalles del caso.

Juan Guillermo Valderrama, novio de Ilse Amory, contó qué pasó la última vez que la vio.

“Ella se tomó una cerveza, yo una gaseosa y tuvimos una discusión de pareja. Entró en un ataque de celos y se levantó. En el momento que ella se levantó pues yo traté de decirle que no se fuera. Fui a pagar la cuenta, cuando vi ya era tarde, no pude encontrarme con ella. No la he visto más", relató.

Valderrama conoció a Ilse hace dos años como mesero en el Club de Carabineros en Santiago, era su príncipe azul.

Él se vino hace un año a Bucaramanga y ese amor a distancia precipitó que ella dejara todo en Chile. El 5 de marzo pasado llegó a Colombia.

Arribaron primero a Medellín, donde Ilse le compró un carro en el que se desplazaron hacia Santander, así como a los municipios de Puerto Parra y Curití, donde viven los padres de Juan Guillermo.

Desde allí, Ilse le envió videos a su familia en Chile: les mostraba la finca donde se estaba quedando y cómo se sentía.

Según Alejandra Ojeda, su hermana “le hacía transferencias (al hombre) acá del centro de Santiago. Había una oficina para transferir dinero y alguna de esas veces mi familia la acompañó a hacer la transferencia. Así que era habitual que ella le mandara dinero a Colombia. Hasta pasaba necesidades por enviarle mayor cantidad de dinero a él”.

Asimismo, cuestionan por qué Luis Guillermo denunció la desaparición de Ilse trece días después.

"Al principio tuve la conclusión de que ella se había devuelto para Chile y por eso me demoré algunos días en poner la denuncia. Hasta que ya me localizaron, hablé con ellos y puse la denuncia", responde el santandereano de 28 años.

Autoridades informaron que tienen varias pertenencias, así como los celulares de Ilse y Luis Guillermo. Estos objetos hacen parte de la investigación.