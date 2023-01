“Ella se fue y se llevó parte del capital”: habla novio de chilena desaparecida

Juan Valderrama asegura que discutieron por celos, y que por eso ella huyó. Añade que no es cierto que esté casado con otra mujer como se ha dicho.

Ilse Ojeda y Juan aterrizaron en Medellín. Siguieron su recorrido hacia Puerto Parra, Santander. Dos días después llegaron a Curití y finalmente a Bucaramanga. Pero a los pocos días de estar allí ella desapareció.

“Teníamos muy buenos proyectos que no pudimos ejecutarlos porque ella se fue y se llevó gran parte del capital de ella y no pusimos un restaurante de comida típica chilena", dice Valderrama.

Según Juan, ella se habrá ido el 29 de marzo luego de una discusión.

“Estábamos departiendo, se tomó una cerveza y yo una gaseosa y tuvimos una discusión de pareja, entró en un ataque de celos y ella se levantó. Cuando vi, ya era tarde, no pude encontrarme con ella", dice.

Trece días después él habría puesto el denuncio por la desaparición. La familia de la chilena, sin embargo, tiene dudas que nacen de lo que vieron.

“Él llegó a buscarla, el tema es que en el camino algo pasó porque mi hermana no llegó a su apartamento a Bucaramanga, llegó solo su maleta", dice Alejandra Ojeda, hermana de la desaparecida.

El papá del compañero sentimental ha dicho que la pareja habría peleado por una infidelidad del joven con una estadounidense, versión que también cree la familia de Ilse.

"Yo soy soltero, yo no me he casado hasta ahora con nadie, no he tenido la oportunidad hasta ahora de casarme con ninguna mujer", dijo al respecto Juan.

Esta semana viajará la familia de Ilse a Colombia, junto con un grupo de chilenos expertos en búsqueda de personas que brindó el gobierno de Sebastián Piñera para dar con el paradero de la mujer.