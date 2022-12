ELN asegura que no renunciará al secuestro y continuará con la extorsión

Comando Central reiteró que seguirá con esas prácticas para financiar sus actividades. Gobierno insistió en que se debe respetar el DIH.

El comando central del ELN advirtió que el secuestro no puede ser un tema de discusión en este momento para poder continuar con la negociación. Esa guerrilla insistió en que este es el quinto punto en la agenda acordada.

"El ELN seguirá exigiendo tributación a quien recurra a prácticas ilegales como corrupción (estafa, robo al erario público), narcotráfico, etc", trinó ese grupo subversivo.

Esa guerrilla reiteró que continuará con esas prácticas para financiar sus actividades. "El ELN seguirá financiando sus actividades, en parte, con la tributación de quienes han amasado sus capitales, explotando al pueblo", dicen.

Aunque no quiso pronunciarse en cámara, el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, le dijo a Noticias Caracol que es el Derecho Internacional Humanitario el que exige la cesación de la práctica del secuestro.

Minutos después, el ELN emitió un comunicado en el que dice estar abierto a tratar y acordar temas de la agenda sobre acciones humanitarias.