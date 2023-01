ELN dice en comunicado que tiene a tripulantes de helicóptero incinerado en Hacarí

Se trata de Julio Díaz, Carlos Quiceno Ramírez y Maxwell Joya. Afirman que “ellos se encuentran bien y tenemos la voluntad de liberarlos”.

En un comunicado, del cual aún no se prueba su veracidad, el Ejército de Liberación Nacional se adjudica la retención de los empleados de la empresa Brinks.

En el documento, obtenido por fuentes militares, también afirman que “se recuperó una importante suma de dinero que será destinada a la lucha revolucionaria”.

La entrega de los tripulantes “la estaremos organizando con los organismos humanitarios correspondientes”.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de enero en San José del Tarra, municipio de Hacarí, Norte de Santander.

Horas atrás otro comunicado, emitido aparentemente por el EPL, señalaba que esa organización había sido la encargada de precipitar la nave a tierra, pero que no tenían en su poder a los empleados de la transportadora de valores.

