ELN dice que diálogos están en "crisis" por medidas unilaterales del Gobierno

Este lunes festivo, 9 de enero de 2023, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se pronunció a través de su página web para asegurar que los diálogos de paz enfrentan una crisis por las decisiones unilaterales del gobierno del presidente Gustavo Petro.



El Gobierno había anunciado un cese al fuego bilateral con el ELN por decreto, pero tuvo que suspenderlo luego de que esa guerrilla desmintiera un acuerdo al respecto.

“El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”, señaló este lunes esa guerrilla.

El ELN reiteró que el cese al fuego bilateral "es un tema que está pendiente discutir” y que “puede abordarse después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero” de diálogos, los cuales tuvieron lugar en Caracas, Venezuela, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022.

“La delegación de diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa”, apuntó.

Asimismo, el ELN enfatizó que en el primer ciclo se acordó la conformación de un equipo encargado de emitir “declaraciones y comunicaciones conjuntas” para “informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos”.