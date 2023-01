ELN dice que liberará a nueve secuestrados por su propia cuenta

Aseguró que lo harán “a riesgo de no contar con las condiciones mínimas para que estas operaciones humanitarias puedan tener el mejor desenlace”.

En un comunicado, en el que señalaron al Gobierno, hizo un llamado a los países garantes, al grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación, a la ONU y a la Iglesia para que acompañen las operaciones de liberación y ayuden a que "no ocurran desgracias, como otras acontecidas en la historia del país".

Su decisión, afirma, responde a que el Gobierno colombiano "no facilitará en el corto plazo un acuerdo sobre los protocolos para la liberación de los uniformados detenidos el 3 de agosto en el Chocó y el 8 en Arauca. El tiempo pasa y con ello los riesgos de un desenlace fatal".

ELN reiteró que poco después de las detenciones, expresó su disposición para realizar una pronta liberación. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno se opuso a la presencia de terceros internacionales de los países garantes, que siempre acompañan estas operaciones.

"Por esto, las liberaciones que se habrían podido realizar hace no menos de tres semanas, aún no se han hecho", recalcó.

De acuerdo con el ELN, la liberación se realizará "sin colocar en riesgo la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas que vamos a liberar", de personalidades que contribuyan a esta operación y de los guerrilleros que participen en la misma.

"Desde ya responsabilizamos a las Fuerzas Armadas Estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De nuestra parte haremos todo el esfuerzo para que ello no ocurra", dijo en el comunicado.

Diálogos de paz, en suspenso

El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió la semana pasada al ELN que libere a los secuestrados como un primer gesto de "voluntad de paz" de cara a una eventual reanudación de los diálogos que quedaron en suspenso en Cuba.

Duque dijo que solo conversará con ese grupo si está dispuesto a "suspender todas las actividades criminales" y a pactar su "desmovilización, desarme y reinserción".

"Pero la premisa tiene que ser que se suspendan todas las actividades criminales, empezando por la liberación de secuestrados. No podemos legitimar la violencia como un mecanismo de presión al Estado", aseguró el gobernante.

Durante una visita a Bogotá, la semana pasada, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con Duque y ofreció su respaldo a los esfuerzos de paz del gobierno colombiano, con una eventual mediación con los rebeldes guevaristas.

El ELN había solicitado la presencia de los garantes Cuba y Noruega para que supervisen la operación y aseguró que no estaba pidiendo nada a cambio ni negociando la liberación. Agradeció también el ofrecimiento de España.

Desde que finalizaron en agosto los diálogos de paz con la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, el ELN ha tomado como rehenes a nueve personas: cuatro militares, tres policías y dos contratistas civiles.

Al asumir el poder, Duque dijo que se tomaría un plazo de un mes (que expira el 7 de septiembre) para decidir si retoma las conversaciones con el ELN, tras el desarme y transformación en partido de las FARC el año pasado.

El ELN es considerada oficialmente la última guerrilla activa en Colombia, con unos 1.500 combatientes y una extensa red de apoyo. Una delegación de diálogo está en La Habana a la espera de las definiciones del nuevo gobierno.

