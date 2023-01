ELN dice que no está obligado a cumplir la ley hasta que no haya acuerdo de paz

Aseguró que espera que el presidente Duque nombre pronto un nuevo equipo negociador.

"El ELN es una fuerza insurgente y no está obligada a cumplir la legalidad del Estado colombiano, hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto, donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado", dijo la organización en su página ELN-voces.

Las pláticas, iniciadas durante la gestión de Juan Manuel Santos, están pausadas desde agosto por el nuevo presidente Duque, quien para reanudarlas exige a la guerrilla que cese todas las "actividades criminales" y libere a todos los secuestrados en su poder.

Hace unos días la guerrilla guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) soltó a nueve rehenes, entre militares, policías y civiles, que retuvo por casi un mes.

Recientemente también liberó a una menor de edad a la que había plagiado para realizar "procedimientos rutinarios" porque la consideraban "informante de las Fuerzas Armadas".

Pero, para el gobierno colombiano, los insurgentes tienen aún a otras diez personas secuestradas.

El gobierno de Duque formalizó esta última semana el retiro de los negociadores de paz designados por el gobierno anterior y dijo que no habrá un nuevo equipo hasta que no vean avances suficientes del ELN para retomar el diálogo.

Según la guerrilla, "un proceso de paz no está sometido a imposiciones unilaterales, obliga solamente lo construido con base en acuerdos". Consideran que, si Duque no cumple con los avances logrados con Santos, "él mismo se invalida como interlocutor válido".

Insistieron en que su delegación "continuará en la mesa en Cuba, a la espera de la delegación oficial del gobierno de Duque, para continuar el proceso de solución política del conflicto, iniciado con el gobierno anterior".

Pero, "si definitivamente el gobierno de Duque se niega a dar continuidad a esta mesa de conversaciones, debe ser en la misma mesa donde se organice el retorno de nuestra delegación de diálogos, con las garantías requeridas y como está acordado con la Comunidad Internacional".

Reconocida como la última guerrilla de Colombia tras el desarme y transformación en partido de las FARC, el ELN cuenta con unos 1.500 combatientes y una extensa red de apoyo.

Un acuerdo final con el ELN terminaría con el último conflicto armado en América, que en medio siglo deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, si bien en Colombia aún operan disidencias de las FARC y bandas del narcotráfico de origen paramilitar.

