ELN no prorrogará cese el fuego pactado hasta el 9 de enero

Según ‘Gabino’, durante la tregua, Gobierno reprimió a poblaciones con cultivos ilícitos y sacó ventajas militares. Dice que no se levantará de mesa en Quito.

En el mensaje videograbado, Nicolás Rodríguez Bautista recalcó que la negociación entre el ELN y la Casa de Nariño proseguirá.

“La mesa de diálogos no puede ser interrumpida por el hecho de que el acuerdo sobre el cese del fuego culmine el 9 de enero. Por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la agenda pactada”, añadió.

“La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades presentadas. Por el contrario, debemos seguir buscando soluciones con mayor ahínco y llamamos a todos los amantes de la paz a rodear este esfuerzo de futuro. El ELN no renunciará a la paz y en tal sentido no se levantará de la mesa”, sostuvo.

El pronunciamiento del jefe guerrillero constituye el primer gran desafío que deberá sortear el nuevo equipo negociador del Gobierno, encabezado por el exvicepresidente Gustavo Bell.

