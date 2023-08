ELN pide reunión extraordinaria con la ONU tras denuncia de supuesto plan contra fiscal Barbosa

El ELN informó que solicitó una reunión extraordinaria con la delegación de monitoreo de la ONU “por las falsas acusaciones del fiscal” Francisco Barbosa de un supuesto plan que la guerrilla estaba fraguando contra él.



“El ELN ha solicitado para el día de hoy una reunión extraordinaria del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal, que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso”, indicó el grupo ilegal en un trino.

Según la guerrilla, con “esta falsa noticia”, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”.

Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno nacional que adelanta conversaciones con el grupo ilegal, asegura que con este señalamiento se abren muchos interrogantes.

“¿Por qué no se le ha informado debidamente a las cabezas de la inteligencia, al señor ministro de Defensa, al señor presidente de la República, cuando es un asunto supuestamente delicado?”, indicó el senador por el Pacto Histórico.

Añadió que lo dicho por la Fiscalía General de la Nación sobre el presunto atentado que se planeó contra Barbosa “compromete a un país garante del proceso de paz (Venezuela), compromete el proceso de paz, comprometerse el cese al fuego”.

Incluso va más allá y asegura que con esto se busca desestabilizar el proceso de paz con el ELN. “No digo que no haya que investigar, pero efectivamente la manera en como ha sido transmitido, a mi modo de ver, busca provocar una crisis”, aseveró.



Otty Patiño, jefe de la delegación del gobierno, señaló en Blu Radio que como delegado presidencial en la junta de inteligencia conjunta desarrollada el martes con los altos mandos militares y de inteligencia del país “ese tema no apareció, lo cual me sorprende un poco, que frente a un hecho de esa magnitud no se tocara ese tema”.

“De todas maneras, lo que quiero decir es que me parece que es gravísimo, es un atentado contra cualquier persona, y más una persona de tan alta dignidad. Sería un hecho gravísimo por cuanto es una violación clara al DIH”, agregó.