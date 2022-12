ELN podría entrar a proceso de paz si libera a canadiense

"Si el ELN decide entrar al proceso y para que nosotros decidamos si entra, deben liberar al ciudadano canadiense", condicionó Juan Manuel Santos durante su intervención en la Cátedra Colombia realizada en el Teatro Patria, de Bogotá.

Sin embargo, dijo, "tenemos tratados, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades" y "existe lo que llaman justicia transicional", por lo que recordó que deben respetarse "principios como justicia, verdad y reparación".

Si los alzados en armas lo hacen, "se puede facilitar el proceso para que se incorporen los que hoy están en armas", agregó.

El ELN dijo el miércoles que liberaría al canadiense, retenido desde enero pasado, si se devolvían cuatro títulos mineros a sus supuestos dueños.

Santos, por su parte, insistió en que "cualquier cosa a la que lleguemos va a ser refrendada por el pueblo colombiano".

Asimismo, fue enfático al decir que en las mesas de negociación "no se negociará nada que tenga que ver con el futuro de las Fuerzas Militares".

Sostuvo que "si en desarrollo de la aplicación de la justicia transicional se otorgan beneficios jurídicos a los miembros de las FARC, también se concederán tales beneficios a los integrantes de las Fuerzas Militares".

No obstante, el procurador Alejandro Ordóñez cuestionó "el llamado marco jurídico para la paz" porque "no responde a los estándares internacionales y genera impunidad".

"Para transitar de la guerra a la paz es necesaria la justicia transicional, verdad, justicia y reparación", explicó.

Pero, según él, "el marco jurídico plantea que serán los máximos responsables a quienes se les investigará por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra y por genocidios cometidos sistemáticamente y después refiere cómo ellos eventualmente podrían ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena".

Bogotá