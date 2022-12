ELN se niega a renunciar al secuestro y negociador Juan Camilo Restrepo lo califica como “ceguera”

Según esa guerrilla, dicho delito no está plenamente expresado en el Derecho Internacional Humanitario y por tanto no existe.

"Si de imposiciones se tratase, sería el DIH, no el Gobierno, el que impondría la cesación de la práctica del secuestro y el que exigiría al ELN que esta cesación fue resultado de una decisión unilateral”, indicó el Gobierno en un comunicado.

“Los delegados del gobierno no han leído ni el protocolo II ni el artículo 3 común (de los Convenios de Ginebra), el término secuestro no existe”, respondió el ELN vía Twitter.



“¡Qué ceguera por parte del ELN! No solo quebrantan el DIH que dicen respetar, sino que cada vez se alienan más de opinión pública”, respondió Juan Camilo Restrepo.



Sobre el particular, el analista Victor de Currea, ve difícil que el ELN dé su brazo a torcer.

“El ELN está haciendo consultas a nivel interno, lo que esperamos es que puedan llegar a un consenso sobre este tema antes de la reanudación de la próxima fase ahora en mayo, y que finalmente renuncien al secuestro”, indicó Víctor de Curre