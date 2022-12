Embajador de EE. UU. debería leerse los acuerdos de paz: Iván Márquez

Kevin Whitaker advirtió, entre otras cosas, que el proceso de La Habana no garantiza la salida de las FARC de grupos terroristas.

El funcionario estadounidense señaló que la desmovilizada guerrilla no ha otorgado información importante en el tema del narcotráfico.

"Las FARC no han cumplido, a mi juicio, con sus obligaciones basadas en el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo?, dice que las FARC necesitan dar la información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones y darle paso a todo eso que es el seguimiento judicial, cosa que no ha ocurrido", expresó Whitaker al diario El Tiempo.

FARC no ha entregado información sobre narcotráfico, dice embajador... Frente a estas declaraciones, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, señaló que la ayuda del grupo para combatir el narcotráfico “la tienen que hacer ante la JEP. Es una obligación de los acuerdos que proporcionen toda la información en relación con el narcotráfico. Aquellos miembros de las FARC que estuvieran involucrados en narcotráfico tienen la obligación de proporcionar toda esa información”.

De otra parte, el embajador advirtió que la firma del acuerdo no garantiza la salida de la lista de grupos terroristas: “hay gente que dice que las FARC han firmado el acuerdo de paz y que solo por eso deben salir de la lista de terrorismo y de la de narcotráfico, que esto debe hacerse de inmediato. Eso no es cosa de una firma, es cosa de hechos. Ellos llegaron a la lista por hechos y van a salir de la misma por hechos."

La entrevista no cayó bien en personas como Iván Márquez, quien señaló en su cuenta de twitter:



Según el Gobierno, el paso de los exguerrilleros por la Justicia Especial para la Paz será definitivo en la lucha contra el narcotráfico.