Embarazada dio a luz en un bus cuando intentaba ir de Bogotá a Villavicencio

“No había hospitales ni nada”, relató la mujer. Sucedió en la carretera del Sisga, donde muchos sufren las consecuencias del cierre de la vía al Llano.

Dentro de un bus, Edna Rocío Vega dio a luz a Antonhy, quien llegó al mundo en límites entre Casanare y Boyacá cuando su mamá intentaba llegar a la capital del Meta.

“No lo esperábamos, no nos lo imaginábamos porque al bebé le faltaba tiempo para nacer, pero él, ya por el transcurso de la vía, pues se me adelantó el parto y ya qué más”, dijo la mujer.

Con 10 horas en promedio de recorrido por las rutas alternas al Llano, a pacientes que llevan tratamientos en Bogotá no les queda de otra que viajar con dos días de anterioridad para no perder las citas.

Yenny Posada, cuyo hijo recibe procedimientos para tratar una hipoxia, debe tomar este largo camino por el bien del menor. “Tenemos terapias, tratamientos para su rehabilitación y con consultas con neurología pediatra. Cada 15 días estamos viajando y ahorita con la situación de la vía es imposible”, explicó en Noticias Caracol.

El mismo drama lo viven los estudiantes que, con la falta de oferta académica en la región, tienen que viajar a otros departamentos a profesionalizarse.

Los usuarios de la vía están cansados de tanta espera y tanto bloqueo, por eso piden soluciones inmediatas al cierre de la vía al Llano. Además de las dificultades de las carreteras y las excesivas demoras, aumentan sus gastos en tiquetes, alimentación, peajes y hasta hospedaje.

