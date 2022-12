Emergencia ambiental por derrame de químico en quebrada de Antioquia

Unas 70 personas, entre organismos de atención de emergencias, control ambiental y autoridades municipales, militares y de policía atendieron desde la noche del miércoles el volcamiento de un camión que transportaba una sustancia química conocida como poliol en la Vía Panamericana, a la altura de Santa Bárbara (Antioquia) .

La emergencia ocurrió a las 7:30 de la noche. Según Pablo Andrés Certuche, jefe de Obras Públicas del municipio de La Pintada (Antioquia), el camión se volcó hacia el lado izquierdo de la vía cuando iba desde Medellín rumbo al sur de Colombia.

“Apenas nos enteramos activamos el Comité Central de Riesgos. Se va a investigar si la causa del accidente fue por exceso de velocidad”, dijo el funcionario.

El volcamiento provocó el derrame de la sustancia que transportaba el automotor en aguas de la quebrada La Zabaleta y aunque el conductor del vehículo está fuera de peligro, lo que sí está en riesgo, según Certuche, es la salud de tres familias que habitan fincas de la zona y unas 5 mil cabezas de ganado de haciendas del sector que podrían verse afectadas en caso de que consuman líquidos provenientes del afluente La Zabaleta que fueron contaminados por el químico.

El vertimiento es atendido con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bello (que se trasladó hasta el lugar –que está a unas 3 horas de camino pasando por Medellín- con una máquina y unos ocho expertos en atención de derrames de sustancias químicas).

Apoyamos a Bomberos la Pintada y Sta barbara en emergencia química con nuestros técnicos en materiales peligrosos. pic.twitter.com/pKEpkemcN6 — Bomberos Bello (@BomberosBello1) April 14, 2016

Para tratar de mitigar los daños, comentó Certuche, los organismos de socorro intervinieron el afluente, que desemboca en el río Poblanco y este a su vez en el Cauca.

“Hicimos unos diques para bajarle la presión a la corriente y su cauce y así tratar de que el químico no contamine más agua. Está a unos 1,5 kilómetros del Cauca. Aprovechamos que su movimiento es lento”, explicó Certuche sobre las operaciones que han adelantado para evitar una tragedia.

En la noche del jueves se realizó una reunión con organismos de socorro y representantes de la empresa transportadora responsable del daño, para tomar las medidas con las que se va a enfrentar la emergencia.

Según Diego Alejandro Muñoz, inspector de Policía de La Pintada, cientos de peces murieron al ser contaminados con la sustancia química, que tendría un ph superior a 12 y afecta no solo la salud de los animales sino de los humanos.

De hecho, contó Certuche, algunas personas que intentaron robar el vehículo, al pensar que transportaba sustancias aptas para el consumo humano, resultaron afectadas por la inhalación.

“En esa confusión se robaron los manifiestos de carga y por eso no tenemos mayor información sobre el carro”, explicó.

Por ahora, se valúan los daños causados y las decisiones que tomarán finqueros de la zona que tuvieron que mover cabezas de ganado y aves, las administraciones municipales y los afectados de parte del comercio de pescado.