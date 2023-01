Emmanuel, el niño milagro de Yopal que fue botado a una alcantarilla de 3 metros y sobrevivió

Un perro, clave en el hallazgo. Recién nacido fue trasladado a un hospital donde, sin que nadie lo supiera, agonizaba su mamá.

El animal condujo a su dueño hacia la alcantarilla. El señor, al percatarse de la presencia del menor, bajó y lo rescató.

Mirella Ovalle, una de las personas que vio cómo sacaban al bebé de ese hueco, contó que “tenía sus piecitos cruzados, se encontraba con el cordón umbilical, estaba sucio, estaba con laceraciones porque se le veía”.

Una vecina del sector tomó al niño en brazos y en compañía de su papá lo llevaron al Hospital Regional de Yopal.

La Fiscalía General siguió un rastro de sangre que se veía junto a la alcantarilla y que los llevó hasta la casa de la mamá del bebé.

La madre de la mujer dijo no saber que su hija estaba embarazada y que ese día, en el que dio a luz, solo vio que ella se fue al hospital.

“Le dijeron que tenía una virosis, simplemente le mandaron dos acetaminofén por la mañana”, relata.

Luego tuvo que regresar de urgencias porque estaba sangrando mucho. Pese al esfuerzo de los médicos, perdió la vida. Según la investigación, ella arrojó al niño a la alcantarilla.

En el mismo hospital, el Regional de Yopal, su bebé fue atendido. Ahora goza de buena salud. Su abuela quiere que se lo entreguen.

Ronald Roa, gerente del centro médico, dijo: “lo han estado viendo todos los pediatras y pues el niño realmente es un milagro porque no tenía ninguna fractura, no tenía ninguna patología de consideración”.