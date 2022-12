Emoción entre niños indígenas durante lanzamiento de la nueva novela de Caracol

Con un ritual de baños y bailes recibieron los indígenas Emberá Chamí del corregimiento Cristianía, en Jardín, Antioquia, al Canal Caracol en agradecimiento por la nueva producción de la Santa Madre Laura.

Para Mary Miaza, una indígena de esta comunidad: “rico sería que cada día más el Canal y otros canales se interesen en ayudar a conocer el trabajo de la Madre Laura junto con los pueblos indígenas que no haya un desconocimiento”.

En las montañas del Suroeste antioqueño este grupo indígena convivió con la primera santa de Colombia.

Astrid Elena Tascón, profesora de Cristianía, explicó que “ella nos colaboró, nos orientó a que debemos de tener nuestra identidad cultural como personas, como Emberas. Ella no vino a decir esto no fue esto, sino que ella cuidó y nos enseñó a proteger las costumbres”.

Por eso en vísperas al lanzamiento de la biografía de la Madre Laura, el Canal Caracol se unió a esta comunidad que representa su obra.

Amparo Gutiérrez, productora del Canal Caracol, dijo que “los indígenas estuvieron involucrados en nuestra producción porque nosotros queríamos mostrar el trabajo de Laura y ellos estuvieron dentro de la producción grabando. Entonces es un reconocimiento y agradecimiento a ellos”.

Son más de 52 niños que conservan el idioma chamí, y de esta forma fue que agradecieron al Canal Caracol por estar acompañándolos.

El Canal Caracol hizo alianza con la corporación PAN que atiende a esta población vulnerable, según Marcela Echavarría, directora de la institución: “nos pusimos muy felices porque es una comunidad que de verdad necesita el apoyo de todos. Los niños lo necesitan, con el aporte que nos van a dar no solo por el material y regalos a los niños sino también por el aporte en dinero”.

En el particular lanzamiento, se donaron regalos, comida y 25 millones de pesos para apoyo en infraestructura del centro de desarrollo infantil temprano Cristianía.