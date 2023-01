Emotivo desfile militar del 20 de julio: Duque abrazó a patrullero víctima de mina antipersonal

En una de las imágenes del día, el presidente bajó de la tarima para saludar al policía José Fernando Carvajal, quien no pudo contener las lágrimas.

Al patrullero Carvajal, el ELN le activó una mina antipersonal cuando erradicaba coca en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

“Que me hubiese dado ese abrazo para mi es sinónimo de humildad, de sencillez, es sinónimo de valor a los que usted hace. Él me dijo: ‘le quiero dar un abrazo’. Yo lo abracé, se me salieron las lágrimas”, aseguró el patrullero Carvajal.



Tras este héroe de la Policía, desfiló la Escuela Militar José María Córdova, donde se forman oficiales del Ejército que desde hace 200 años han defendido a Colombia.

Además, frente a la tarima presidencial pasó Iker, un perro mutilado por una mina en el Catatumbo. Este pastor belga le salvó la vida a 32 soldados.

El presidente Iván Duque también bajó a saludar a la teniente del Ejército Jessica Alejandra Molina, primera mujer al mando de la unidad de desminados humanitario.

Cincuenta aviones de combate y de transporte de la Fuerza Aérea, un escuadrón de aviones supertucano, surcaron los cielos para formar el 200, en conmemoración a la gesta libertadora.

En el bloque de la Armada, hubo especial reconocimiento a las mujeres que en el mar y los ríos defienden los intereses del país.