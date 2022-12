Emotivo rencuentro: soldado vuelve a ver a su mamá tras 12 años de no tener rastro de ella

Luis Rincón se reunió con su familia gracias al Ejército y Policía. La mujer lo entregó al papá, por causa de adversidades, cuando él solo tenía 8 años.

El joven que, presta servicio militar en el batallón de Honda, recibió la mamá en medio de lágrimas.

“La verdad estoy muy feliz, ya tanto tiempo ha pasado, he sufrido muchas angustias de no saber nada de mi familia. Yo siempre los he buscado sin obtener resultados, pero gracias a Dios ya llegó el momento. Ya era justo”, dijo el uniformado.

La búsqueda de doña Luz Aida Perdomo inició cuando el joven soldado pidió ayuda sus superiores y delegaron al investigador judicial, Alexander Sánchez, para que asumiera el caso.

“Inicia una labor investigativa con uso de medios tecnológicos, como en este momento son las redes sociales. También con entidades que tienen bases de datos selectivas públicas, contactos, llamadas telefónicas, con paciencia. Gracias a Dios se obtiene un resultado el cual nos indicaba lugar y número telefónico de Luz Aida”, contó el investigador de la Policía, Alexander Sánchez Ramírez.

Durante el reencuentro, la madre del soldado pidió que “nunca abandonen a sus hijos, saquen fuerzas de donde no las hay para buscarlos, que fue lo que yo no hice”.

Por ahora, Luis Fernando aprovechará cada minuto con su familia para poder recuperar el tiempo perdido.