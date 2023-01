“Empezó a tocar mis senos y mis glúteos”: joven fue agredida sexualmente en bus de Metrolínea

La víctima, de 22 años, denuncia que un hombre la amenazó con un arma y, en pleno vehículo y sin que nadie hiciera nada, la manoseó.

Cinco minutos después de que abordara el bus, en una de las líneas del transporte masivo de Bucaramanga, la muchacha fue agredida sexualmente.

“Un hombre se me acerca por detrás, me pone un arma cortopunzante y me dice: ‘no te vayas a mover, no vayas a gritar, no vayas a hacer absolutamente nada’”, recuerda.

Asegura que, en ese momento, quedó pasmada y paralizada.

“El hombre empezó a tocar mis partes íntimas, empezó a tocar mis senos, mis glúteos, y nadie se dio cuenta o aparentemente nadie hizo nada”, recalca.

Las autoridades buscan identificar al depravado para capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

La Policía de la capital de Santander informó que, durante agosto pasado, cuatro personas fueron judicializadas por realizar actos obscenos al interior de los buses o estaciones del Metrolínea.