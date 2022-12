Empieza a escasear comida en Quibdó por protesta indígena que cumple tres días

La minga mantiene bloqueada la vía que conduce a Medellín. En Pereira, según autoridades, se restableció la movilidad y se hace acompañamiento a conductores.

Manifestantes señalaron que hasta que el Gobierno no dé soluciones en vivienda, salud, educación y vías no van a detener la protesta, y se mantendrán en los sectores Siete, Dieciocho y Veinte, entre los municipios de Carmen de Atrato y Quibdó.

Al inicio de la protesta también dijeron ver "con tristeza y preocupación que, a pesar de los acuerdos de paz y el cese al fuego, la violencia no para" contra sus comunidades.

"A los indígenas, campesinos, afros, y demás líderes populares nos siguen matando y la impunidad crece", señalaba el texto suscrito por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Un gobernador indígena fue asesinado la semana pasada en el departamento de Chocó a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa del país, en diálogos con el gobierno.

Celina Velásquez, que vive con sus seis hijos en uno de los cambuches improvisados de los integrantes de cuatro comunidades en el sector de la X en la vía Quibdó-Medellín, afirma que las decenas de familias de la comunidad del Veinte necesitan vivienda.

“No pedimos un edificio ni torres grandotas como las que hay en las ciudades donde están viviendo cómodamente, pero sí una vivienda digna que nosotros nos merecemos como seres humanos”, afirmó.

Entretanto, la vía que conduce de Quibdó a Pereira fue abierta y las autoridades realizan caravanas para garantizar la seguridad.

