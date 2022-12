Empiezan a habilitar hoteles para acoger a deportados de Venezuela

La canciller María Ángela Holguín pidió a los miles de colombianos que cruzan la frontera con Venezuela desde hace once días, tras el cierre indefinido ordenado por las autoridades venezolanas, que "tengan optimismo" porque, aseguró, el Gobierno les ayudará a construir una nueva vida.

"Por favor que tengan ese optimismo, que no piensen que esto que estamos viviendo es un tema coyuntural, de cómo estamos recibiendo a las personas que están llegando, porque van a tener algo organizado a mediano y largo plazo", declaró Holguín en una visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Allí el Gobierno colombiano reparte alimentos, colchones y kits de higiene personal a los miles de compatriotas que han salido del vecino país desde que hace once días el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenase cerrar parte de la frontera bajo el argumento de la lucha con el paramilitarismo y el contrabando.

Según el más reciente balance oficial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, desde entonces 1.097 personas han sido deportadas por Venezuela y otras 7.162 han abandonado voluntariamente el país vecino por temor a correr la misma suerte.

El éxodo de colombianos comenzó el 21 de agosto, cuando Maduro declaró el estado de excepción en seis municipios venezolanos limítrofes, y se agravó ayer al ampliarse esa medida a otras cuatro localidades fronterizas, lo que ha provocado nuevos cruces masivos.

Holguín recordó que, aparte de garantizar la primera respuesta a quienes cruzan la frontera, el Ejecutivo está "buscando una solución a largo plazo" para esos miles de compatriotas que por el momento permanecen en albergues.

Junto a ella visitó Cúcuta el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien prometió a los recién llegados que se les garantizarán sus derechos.

Entre Colombia y Venezuela permanecen cerrados actualmente cerca de 160 kilómetros de límite fronterizo de los 2.219 kilómetros totales entre ambas naciones.