Empresa que avaló documentos de Centros Poblados: “Se presumían auténticos”

SES Colombia fue la empresa contratada por MinTic para validar los documentos en el proceso de contratación de la unión temporal Centros Poblados con ese ministerio. Ante el Congreso, la ministra Karen Abudinen aseguró que fue esa empresa la que recomendó aprobar tanto las garantías como las pólizas.

“SES Colombia es una empresa que tiene más de 10 años revisando garantías y pólizas, revisando los riesgos de una contratación y fue quien nos dijo que, efectivamente, y aquí lo pueden ver, la póliza cumplía con todas las condiciones”, indicó la ministra Abudinen.

La ministra también dijo que habían pedido a SES Colombia explicaciones sobre la forma como se dio esa aprobación.

Centros Poblados contempla demandas contra la nación en caso de contrato con MinTic

En un documento, la firma responde a varias preguntas del MinTIc sobre ese proceso. Dice que en una primera revisión, el 29 de diciembre de 2020, no recomendó su aprobación porque no cumplían con algunas exigencias, sobre todo en valores de cubrimiento.

Las cifras se corrigen y al día siguiente SES Colombia recomienda aprobarlos, luego de un proceso de revisión que duró 18 minutos.

Acerca de la autenticidad de los documentos, la empresa señala:

Es importante tener presente que las verificaciones y revisiones se realizaron sobre la base de documentos que se presumen auténticos, por lo cual no se requerían verificaciones adicionales.

Sin embargo, el banco Itaú, que aparece como la entidad que emitió las garantías, aseguró en este comunicado que esos documentos son falsos.

Se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos. Así mismo (...) el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad.

SES Colombia se abstuvo de dar declaraciones a Noticias Caracol, argumentando que se encuentran atendiendo los requerimientos de los entes de control.