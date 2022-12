Empresa salpicada por escándalo de costosas pechugas ganó contrato de alimentación escolar en Bogotá

El alcalde Peñalosa y Colombia Compra Eficiente dicen tener las manos atadas porque la cooperativa ha cumplido y no está inhabilitada para licitar.

Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia se ganó el contrato por segundo año consecutivo.

Publicidad

Así, se quedó con el 3,7% del almacenamiento, ensamble y transporte de alimentos escolares en Bogotá. Unos 27.000 refrigerios.

“¿Cómo hacer para que estas firmas que tienen denuncias en el país no sigan haciendo parte del plan de alimentación escolar? Por favor alcaldías, departamentos, entes de control, tomen más acciones del caso, sancionen, solo así las inhabilitan para que se puedan presentar a procesos públicos. Si esto no es así tienen todo el derecho a presentarse", aseguró María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá.

Esta cooperativa cambió de razón social, pero mantuvo el mismo número de nit de Cooseheroica, cuestionada por la contraloría por presuntamente entregar en Cartagena menos raciones de las reglamentarias.

Más sobre esta noticia:

Publicidad