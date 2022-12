Empresario dice que usaron su imagen para propaganda de Zuluaga sin avisarle

En el material publicitario el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, habla sobre entregarles una carta a los colombianos, en la que asume el compromiso de cumplir con su plan de Gobierno, en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dijo que sí autorizó el uso de las imágenes que aparecen en la pieza publicitaria, pero que estas no representan apoyo a la campaña de Zuluaga.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Jens Mesa Dishington, dijo que no sabía que las imágenes de esa reunión serían utilizadas.

El presidente de Fedegan, Jose Felix Lafaurie, no se ha pronunciado al respecto.