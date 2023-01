En 2018, 590 niños murieron y 4.200 resultaron lesionados por accidentes de tránsito

No respetar las señales y transportar menores en moto son algunas de las razones. Por eso autoridades lanzaron un plan de seguridad vial en colegios.

Y en este 2019, los accidentes no paran. Precisamente hace algunos días en Bogotá una menor perdió la vida cuando se movilizaba con su mamá en una motocicleta.

"Desafortunadamente es un tema que está creciendo porque la motocicleta se está convirtiendo en un vehículo familiar. No se puede transportar un menor de 11 años, la multa es de $414 mil", explica Darío Hidalgo, experto en movilidad.

De los más de 4.000 lesionados, 1.339 niños menores de 10 años sufrieron el accidente mientras se movilizaban por vía pública como peatones y muchos de ellos cuando se desplazaban al colegio.

"En colegios oficiales el 85% o 90% de los estudiantes llegan por sus propios medios y en los colegios privados si se va en transporte escolar porque quedan afuera de la ciudad", explica el brigadier general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Tránsito y Transporte.

Ante el preocupante panorama, el Ministerio de Transporte lanzó una estrategia de prevención vial en centros educativos.

La estrategia contempla la entrega de kits didácticos con recomendaciones para transitar en las vías y evitar accidentes.