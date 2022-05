En 2022 ya han asesinado a 70 líderes sociales, denuncia Indepaz

Setenta líderes sociales han sido asesinados este año en Colombia, según la ONG Indepaz. La cifra está acompañada por denuncias de falta de protección a quienes son amenazados, mientras que el gobierno asegura que trabaja por brindarles garantías.

Ever Ortega, líder social del corregimiento de Santa Elena, municipio de Norosí, Sur de Bolívar, según las investigaciones de las autoridades fue asesinado mientras se encontraba departiendo con otras personas .

Elkin Echávez Calavera, líder social en la vereda Buenos Aires, zona rural de Sucre, fue asesinado, según el expediente, en su propia finca.

Rafael Rodríguez Barrios, líder social en la vereda La Gloria, municipio de San Pedro, Sucre, fue asesinado en su propia vivienda.

Ellos son las más recientes víctimas de 70 líderes sociales asesinados este año en Colombia, según Indepaz.

“Hay un escalamiento de violencia, que lo estamos viendo en este paro armado, pero en muchas situaciones de diferente tipo, por lo menos en 250 municipios del país”, explica Camilo González Posso, director de la ONG.

El informe revela que hay 275 municipios en alerta por no brindar garantías de seguridad a líderes sociales en la mira de grupos armados: “Las amenazas el confinamiento, el desplazamiento, se suman a otras formas de violencia, que están amenazando las libertades fundamentales de la gente”.

Aunque las cifras de Indepaz no coinciden con las del gobierno, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, explicó que centran toda la atención en las recientes denuncias que se han conocido de líderes sociales amenazados: “Tenemos dificultades, tenemos obstáculos, no los desconocemos, pero por supuesto nosotros hemos avanzado en defender los líderes sociales, no solamente fortaleciendo presupuestalmente la UNP, sino también aumentando el número de la institución para defenderlos a ellos”.

Según la Defensoría del Pueblo hay 50 alertas por amenazas y según Indepaz la radiografía de denuncias por intimidaciones se evidencia especialmente en el Cauca, Arauca y Putumayo.