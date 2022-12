En Antioquia fue recibido con optimismo anuncio del ELN

Expertos aseguran que es importante que se concrete rápido una agenda que incluya los puntos a tratar con este grupo rebelde, los garantes y el país en el que se puedan adelantar las conversaciones de paz.

Jaime Fajardo Landaeta, exmilitante del EPL y exasesor de Paz de Antioquia, considera que, de entrada, un proceso de paz con la guerrilla del ELN podría ser más ágil, ya que desde el inicio hay intenciones de hablar en medio de un cese al fuego. Sin embargo, faltaría conocer los demás puntos de la posible agenda.

Según expertos, el Gobierno Nacional debe agilizar las negociaciones con el ELN para permitir que se dé un acuerdo paralelo con las FARC, y permitir que la ciudadanía lo avale o no en un solo proceso electoral.

“Ojalá se acorten los periodos de negociación entre las FARC y el ELN, para de ser posible la refrendación de esos acuerdos con el Gobierno el mismo día de las elecciones para que no hayan escenarios distintos, para que el pueblo vaya a las urnas a concretar esos acuerdos”, afirmó Jaime Fajardo Landaeta.

Para Antonio Picón Amaya, quien se ha sentado con esa guerrilla en Europa y Colombia, es muy importante negociar la paz con el ELN, pero esta no se puede hacer en la misma mesa donde se conversa con las FARC, “porque las metodologías y las dinámicas son distintas para ambas guerrillas”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, ve con buenos ojos el anuncio del ELN, “sin embargo hay que trabajar para que se vean los resultados”, dijo.