En Antioquia se sintió con intensidad el temblor de tierra

El servicio geológico colombiano informó que a las 3:55 p.m. de este martes se originó un temblor de tierra cuyo epicentro fue a 7.4 kilometros al noroeste de la cabecera municipal de la Mesa de Los Santos, en el departamento de Santander.

Según las autoridades el sismo registró una magnitud de 6.6 en la escala de Richter.

En Antioquia se sintió con intesidad, ya que la gente reportó dos fuertes sacudones. En los edificios altos comenzaron a evacuar e incluso en las edificaciones públicas de La Alpujarra, el Área Metropolitana, Edatel y Une se vivió el momento con gran pánico.

En el centro comercial San Miguel, ubicado en Rionegro, algunos comerciantes reportan daños estructurales y grietas. Sin embargo, María Inés Cardona, la directora del Dapard dijo que hasta el momento hacen el barrido por los 125 municipios de Antioquia, para conocer las afectaciones.

El teniente Elson Zuluaga, capitan de Bomberos de Rionegro, revisó el sitio y expresó "por el temblor evacuamos tres centros comerciales: Sabana Plaza, San Nicolás y San Miguel. En el Sam Miguel reportaron grietas pero pudimos corroborar que venían de tiempo atrás".

Carlos Gil, director del Dagrd, indicó que "al momento no reportamos ninguna novedad debido al sismo, pero seguimos verificando cualquier información en todas las estaciones de Bomberos y a través del 123".

No obstante, varias personas reportaron daños en la Clínica León XIII, voceros oficiales de la entidad, indicaron que un especialista estructutral, hace un recorrido por la clínica y hasta ahora no encontró daños estructurales sino dilataciones en el revoque, es decir, que este se parte o se quiebra.

El Metro informó que hizo un proceso de verificación en el funcionamiento de todo el sistema y no reportaron daños. Todas las líneas operan con normalidad.

A raíz del sismo, EPM entrega un reporte de normalidad en toda su infraestructura de acueducto y alcantarillado.Sin embargo, solicita a la comunidad que de presentarse una fuga o falla por favor la comunique en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115, para que cuadrillas de mantenimiento atiendan de manera oportuna la situación.

En un barrido inicial en los 125 municipios del Departamento, solo se reportan afectaciones de cinco municipios:

Puerto Berrio: varias casas averiadas con fisuras y desprendimiento de material en el barrio San Martín y Barrio Centro; la Edificación del BBVA, la Alcaldía y la Fiscalía presentan fisuras.

Cáceres: se encuentran sin fluido eléctrico, EPM ya está buscando una solución. Además se reportan varias casas afectadas.

San Roque: en el corregimiento Los Cristales, la Institución Educativa Cristales presenta fisuras, y el municipio envío técnicos para su verificación, el Dapard está atento para apoyar el diagnóstico.

Remedios: afectaciones en la iglesia de la cabecera municipal y en la iglesia de el corregimiento de la Cruzada.

Heliconia: algunas fisuras en viviendas, están realizando censo para verificar número de estructuras afectadas.

El resto de los municipios reporta normalidad.